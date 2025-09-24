Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выступает на Генассамблее ООН при полупустом зале
16:47 24.09.2025 (обновлено: 17:46 24.09.2025)
Зеленский выступает на Генассамблее ООН при полупустом зале
генеральная ассамблея оон
нью-йорк (город)
владимир зеленский
оон
в мире
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский выступает на Генеральной ассамблее ООН при полупустом зале.Трансляция показывает, что Зеленский не смог собрать полный зал: многие кресла, в том числе в первых рядах, в ходе его выступления остались незанятыми.Неделя высокого уровня 80-й, юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала 23 сентября.
нью-йорк (город)
генеральная ассамблея оон, нью-йорк (город), владимир зеленский, оон, в мире
Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, ООН, В мире
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский выступает на Генеральной ассамблее ООН при полупустом зале.
Трансляция показывает, что Зеленский не смог собрать полный зал: многие кресла, в том числе в первых рядах, в ходе его выступления остались незанятыми.
Неделя высокого уровня 80-й, юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала 23 сентября.
Генеральная Ассамблея ООН, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, ООН, В мире
 
 
