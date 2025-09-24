https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044077898.html

Зеленский выступает на Генассамблее ООН при полупустом зале

Зеленский выступает на Генассамблее ООН при полупустом зале - РИА Новости, 24.09.2025

Зеленский выступает на Генассамблее ООН при полупустом зале

Владимир Зеленский выступает на Генеральной ассамблее ООН при полупустом зале. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский выступает на Генеральной ассамблее ООН при полупустом зале.Трансляция показывает, что Зеленский не смог собрать полный зал: многие кресла, в том числе в первых рядах, в ходе его выступления остались незанятыми.Неделя высокого уровня 80-й, юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала 23 сентября.

нью-йорк (город)

