Зеленский выступает на Генассамблее ООН при полупустом зале
Владимир Зеленский выступает на Генеральной ассамблее ООН при полупустом зале. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский выступает на Генеральной ассамблее ООН при полупустом зале.Трансляция показывает, что Зеленский не смог собрать полный зал: многие кресла, в том числе в первых рядах, в ходе его выступления остались незанятыми.Неделя высокого уровня 80-й, юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала 23 сентября.
