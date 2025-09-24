Рейтинг@Mail.ru
Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в гражданской одежде - РИА Новости, 24.09.2025
16:44 24.09.2025 (обновлено: 16:47 24.09.2025)
Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в гражданской одежде
ООН, 24 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях на встречах с иностранными лидерами, прибыл на заседание Генассамблеи ООН в гражданской одежде. Зеленский выступает с трибуны в черном пиджаке и брюках. В такой же одежде он посетил мероприятия организации накануне. Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт. Неделя высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала во вторник.
© AP Photo / Yuki IwamuraВладимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН
© AP Photo / Yuki Iwamura
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН
ООН, 24 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях на встречах с иностранными лидерами, прибыл на заседание Генассамблеи ООН в гражданской одежде.
Зеленский выступает с трибуны в черном пиджаке и брюках. В такой же одежде он посетил мероприятия организации накануне.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.
Неделя высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала во вторник.
