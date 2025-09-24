https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2044077011.html
Зеленский прибыл на Генассамблею ООН в гражданской одежде
ООН, 24 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский, ранее часто пренебрегавший этикетом на международных официальных мероприятиях на встречах с иностранными лидерами, прибыл на заседание Генассамблеи ООН в гражданской одежде. Зеленский выступает с трибуны в черном пиджаке и брюках. В такой же одежде он посетил мероприятия организации накануне. Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт. Неделя высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала во вторник.
