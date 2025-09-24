https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2043992304.html

В Кремле оценили видение Зеленского ситуации вокруг Украины

В Кремле оценили видение Зеленского ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 24.09.2025

В Кремле оценили видение Зеленского ситуации вокруг Украины

Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел", - сказал он журналистам, говоря о том, что позиция Зеленского могла повлиять на заявления президента США Дональда Трампа, которые он сделал после их беседы.

