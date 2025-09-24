Рейтинг@Mail.ru
24.09.2025
13:00 24.09.2025
В Кремле оценили видение Зеленского ситуации вокруг Украины
Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел", - сказал он журналистам, говоря о том, что позиция Зеленского могла повлиять на заявления президента США Дональда Трампа, которые он сделал после их беседы.
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
В Кремле оценили видение Зеленского ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Видение Владимира Зеленского ситуации вокруг Украины контрастирует с российским пониманием положения дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел", - сказал он журналистам, говоря о том, что позиция Зеленского могла повлиять на заявления президента США Дональда Трампа, которые он сделал после их беседы.
Экс-депутат Рады раскрыл, как на Украине могут избавиться от Зеленского
