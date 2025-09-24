https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2043949292.html

Экс-депутат Рады раскрыл, как на Украине могут избавиться от Зеленского

Экс-депутат Рады раскрыл, как на Украине могут избавиться от Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025

Экс-депутат Рады раскрыл, как на Украине могут избавиться от Зеленского

Владимира Зеленского могут убрать без госпереворота на Украине, заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник в комментарии aif.ru."Чтобы устранить Зеленского,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:23:00+03:00

2025-09-24T11:23:00+03:00

2025-09-24T11:23:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043946430_0:48:3070:1775_1920x0_80_0_0_5a4af250ce75e86aad63cbc37af862c3.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского могут убрать без госпереворота на Украине, заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник в комментарии aif.ru."Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам", — говорится в публикации.Олейник добавил, что никто из ближайшего окружения Зеленского не готов стать во главе госпереворота, для этого нужно, чтобы появилась сила, которая объединит запрос людей на мир.На этой неделе украинское издание "Страна" писало, что в окружении Зеленского зреет противостояние, ключевой фигурой которого может стать первый вице-премьер Михаил Федоров.

https://ria.ru/20250924/tramp-2043907682.html

https://ria.ru/20250924/koshkovich-2043909912.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский