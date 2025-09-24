Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады раскрыл, как на Украине могут избавиться от Зеленского - РИА Новости, 24.09.2025
11:23 24.09.2025
Экс-депутат Рады раскрыл, как на Украине могут избавиться от Зеленского
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского могут убрать без госпереворота на Украине, заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник в комментарии aif.ru."Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам", — говорится в публикации.Олейник добавил, что никто из ближайшего окружения Зеленского не готов стать во главе госпереворота, для этого нужно, чтобы появилась сила, которая объединит запрос людей на мир.На этой неделе украинское издание "Страна" писало, что в окружении Зеленского зреет противостояние, ключевой фигурой которого может стать первый вице-премьер Михаил Федоров.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского могут убрать без госпереворота на Украине, заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник в комментарии aif.ru.

"Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам", — говорится в публикации.
Олейник добавил, что никто из ближайшего окружения Зеленского не готов стать во главе госпереворота, для этого нужно, чтобы появилась сила, которая объединит запрос людей на мир.

На этой неделе украинское издание "Страна" писало, что в окружении Зеленского зреет противостояние, ключевой фигурой которого может стать первый вице-премьер Михаил Федоров.
Заголовок открываемого материала