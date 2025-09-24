Экс-депутат Рады раскрыл, как на Украине могут избавиться от Зеленского
Экс-депутат Рады Олейник: Зеленского могут убрать без госпереворота
© Getty Images / Chip SomodevillaВладимир Зеленский
© Getty Images / Chip Somodevilla
Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского могут убрать без госпереворота на Украине, заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник в комментарии aif.ru.
"Чтобы устранить Зеленского, никакого переворота не надо. Дайте гарантию Зеленскому, что его не тронут в Лондоне, не тронут его семью, не тронут его капиталы. И он эту Украину бросит к любым ногам", — говорится в публикации.
Олейник добавил, что никто из ближайшего окружения Зеленского не готов стать во главе госпереворота, для этого нужно, чтобы появилась сила, которая объединит запрос людей на мир.
На этой неделе украинское издание "Страна" писало, что в окружении Зеленского зреет противостояние, ключевой фигурой которого может стать первый вице-премьер Михаил Федоров.
