https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2043900232.html
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский устроил в Нью-Йорке
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский устроил в Нью-Йорке - РИА Новости, 24.09.2025
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский устроил в Нью-Йорке
Пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает проигрывать на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T06:57:00+03:00
2025-09-24T06:57:00+03:00
2025-09-24T09:38:00+03:00
в мире
украина
нью-йорк (город)
сша
владимир зеленский
дональд трамп
чей боуз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043795723_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_b42b5e773dd10e145632914f3893342e.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает проигрывать на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться. "Теперь я чувствую себя президентом Соединенных Штатов". Зеленский предпочитает Трампа в роли Байдена 2.0", — отметилон.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
https://ria.ru/20250924/tramp-2043890713.html
https://ria.ru/20250924/tramp-2043880640.html
украина
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043795723_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_547fe8ab34e31f87638dcd2ea2c5db87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нью-йорк (город), сша, владимир зеленский, дональд трамп, чей боуз, оон
В мире, Украина, Нью-Йорк (город), США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чей Боуз, ООН
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский устроил в Нью-Йорке
Чей Боуз: Зеленский смеется в Нью-Йорке, пока Украина проигрывает на поле боя