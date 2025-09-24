Рейтинг@Mail.ru
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский устроил в Нью-Йорке
06:57 24.09.2025 (обновлено: 09:38 24.09.2025)
"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский устроил в Нью-Йорке
Пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает проигрывать на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
в мире
украина
нью-йорк (город)
сша
владимир зеленский
дональд трамп
чей боуз
оон
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает проигрывать на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться. "Теперь я чувствую себя президентом Соединенных Штатов". Зеленский предпочитает Трампа в роли Байдена 2.0", — отметилон.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
украина
нью-йорк (город)
сша
в мире, украина, нью-йорк (город), сша, владимир зеленский, дональд трамп, чей боуз, оон
В мире, Украина, Нью-Йорк (город), США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чей Боуз, ООН
Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН
Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Angelina Katsanis
Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает проигрывать на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Это высказывание журналист сделал, комментируя фрагмент видео, на котором Владимир Зеленский, окруженный журналистами, говорит, что чувствует себя президентом США из-за такого внимания к себе.

Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться. "Теперь я чувствую себя президентом Соединенных Штатов". Зеленский предпочитает Трампа в роли Байдена 2.0", — отметилон.
В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.
В мире, Украина, Нью-Йорк (город), США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чей Боуз, ООН
 
 
