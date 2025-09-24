https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2043900232.html

"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский устроил в Нью-Йорке

"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский устроил в Нью-Йорке - РИА Новости, 24.09.2025

"Сплошное веселье": журналист раскрыл, что Зеленский устроил в Нью-Йорке

Пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает проигрывать на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T06:57:00+03:00

2025-09-24T06:57:00+03:00

2025-09-24T09:38:00+03:00

в мире

украина

нью-йорк (город)

сша

владимир зеленский

дональд трамп

чей боуз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043795723_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_b42b5e773dd10e145632914f3893342e.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пока Владимир Зеленский шутит и смеется, Украина продолжает проигрывать на поле боя, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."В Нью-Йорке сплошное веселье, в то время как Россия продвигается на Украине, а размер его страны продолжает уменьшаться. "Теперь я чувствую себя президентом Соединенных Штатов". Зеленский предпочитает Трампа в роли Байдена 2.0", — отметилон.В понедельник Зеленский прибыл в США для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Также на полях мероприятия он успел встретиться с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора с которым стал российско-украинский конфликт.

https://ria.ru/20250924/tramp-2043890713.html

https://ria.ru/20250924/tramp-2043880640.html

украина

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нью-йорк (город), сша, владимир зеленский, дональд трамп, чей боуз, оон