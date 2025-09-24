Рейтинг@Mail.ru
Журналист высмеял слова Зеленского о слабости России
04:00 24.09.2025
Журналист высмеял слова Зеленского о слабости России
Владимир Зеленский умалчивает, что Украина существует лишь благодаря западным деньгам и военным поставкам, но рассказывает, что Россия якобы попала в... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский умалчивает, что Украина существует лишь благодаря западным деньгам и военным поставкам, но рассказывает, что Россия якобы попала в зависимость от других, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Зеленский, чья жестокая и коррумпированная диктатура полностью полагается на иностранную помощь и военную благотворительность, говорит, что Россия теперь "полностью" зависит от Китая? На прошлой неделе это была Индия? Британские спичрайтеры Зеленского, наверное, обедали в пабе", — написал он.Глава миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский, в свою очередь, жаловался на отсутствие денег для производства собственного вооружения и замедленное поступление помощи со стороны Запада.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции с Робертой Метсолой
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Робертой Метсолой. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский умалчивает, что Украина существует лишь благодаря западным деньгам и военным поставкам, но рассказывает, что Россия якобы попала в зависимость от других, заявил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Зеленский, чья жестокая и коррумпированная диктатура полностью полагается на иностранную помощь и военную благотворительность, говорит, что Россия теперь "полностью" зависит от Китая? На прошлой неделе это была Индия? Британские спичрайтеры Зеленского, наверное, обедали в пабе", — написал он.
Глава миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Зеленский, в свою очередь, жаловался на отсутствие денег для производства собственного вооружения и замедленное поступление помощи со стороны Запада.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
