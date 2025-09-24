https://ria.ru/20250924/zelenskij-2044126155.html

Зеленский в ООН переложил ответственность за Украину на другие страны

2025-09-24T19:10:00+03:00

ООН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский переложил ответственность за достижение мира на Украине на другие страны, входящие в Организацию Объединенных Наций. "Война уже коснулась слишком многих, чтобы притворяться, что вас она не касается. Так что от вас зависит, поможете ли вы (достичь - ред.) мира или продолжите торговлю с Россией... От вас зависит, что будет определять существование", - заявил Зеленский в обращении к участникам заседания Генассамблеи ООН.

