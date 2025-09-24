Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в ООН переложил ответственность за Украину на другие страны
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 24.09.2025
Зеленский в ООН переложил ответственность за Украину на другие страны
Зеленский в ООН переложил ответственность за Украину на другие страны - РИА Новости, 24.09.2025
Зеленский в ООН переложил ответственность за Украину на другие страны
Владимир Зеленский переложил ответственность за достижение мира на Украине на другие страны, входящие в Организацию Объединенных Наций. РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский переложил ответственность за достижение мира на Украине на другие страны, входящие в Организацию Объединенных Наций. "Война уже коснулась слишком многих, чтобы притворяться, что вас она не касается. Так что от вас зависит, поможете ли вы (достичь - ред.) мира или продолжите торговлю с Россией... От вас зависит, что будет определять существование", - заявил Зеленский в обращении к участникам заседания Генассамблеи ООН.
Зеленский в ООН переложил ответственность за Украину на другие страны

Зеленский переложил на других ответственность за достижение мира на Украине

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский переложил ответственность за достижение мира на Украине на другие страны, входящие в Организацию Объединенных Наций.
"Война уже коснулась слишком многих, чтобы притворяться, что вас она не касается. Так что от вас зависит, поможете ли вы (достичь - ред.) мира или продолжите торговлю с Россией... От вас зависит, что будет определять существование", - заявил Зеленский в обращении к участникам заседания Генассамблеи ООН.
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН при полупустом зале - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский выступает на Генассамблее ООН при полупустом зале
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
