Зеленский на фоне атак ВСУ на Новороссийск пожаловался на жестокость оружия

Зеленский на фоне атак ВСУ на Новороссийск пожаловался на жестокость оружия - РИА Новости, 24.09.2025

Зеленский на фоне атак ВСУ на Новороссийск пожаловался на жестокость оружия

Владимир Зеленский на фоне ударов дронов ВСУ по гражданским объектам в Краснодарском крае с трибуны ГА ООН пожаловался на жестокость оружия и искусственного... РИА Новости, 24.09.2025

ООН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне ударов дронов ВСУ по гражданским объектам в Краснодарском крае с трибуны ГА ООН пожаловался на жестокость оружия и искусственного интеллекта (ИИ). Глава Кубани Вениамин Кондратьев в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Как сообщала мэрия Новороссийска, в результате пострадали восемь человек, еще двое погибли. "Уважаемые лидеры, мы сейчас переживаем самую разрушительную гонку вооружений в истории человечества, потому что на этот раз она включает в себя искусственный интеллект... Необходимы глобальные правила относительного того, как ИИ должны использоваться в разработке вооружений. Эта проблема стоит так же остро, как профилактика распространения ядерного оружия", - заявил Зеленский. Он добавил, что "оружие решает, кто выживет". По словам Зеленского, у Украины "нет другого выбора, кроме как создавать дроны".

