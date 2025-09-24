https://ria.ru/20250924/zelenskij-2044093898.html
Зеленский на фоне атак ВСУ на Новороссийск пожаловался на жестокость оружия
ООН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне ударов дронов ВСУ по гражданским объектам в Краснодарском крае с трибуны ГА ООН пожаловался на жестокость оружия и искусственного интеллекта (ИИ). Глава Кубани Вениамин Кондратьев в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. Как сообщала мэрия Новороссийска, в результате пострадали восемь человек, еще двое погибли. "Уважаемые лидеры, мы сейчас переживаем самую разрушительную гонку вооружений в истории человечества, потому что на этот раз она включает в себя искусственный интеллект... Необходимы глобальные правила относительного того, как ИИ должны использоваться в разработке вооружений. Эта проблема стоит так же остро, как профилактика распространения ядерного оружия", - заявил Зеленский. Он добавил, что "оружие решает, кто выживет". По словам Зеленского, у Украины "нет другого выбора, кроме как создавать дроны".
