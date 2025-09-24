Рейтинг@Mail.ru
Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию в Молдавии перед выборами - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/zelenskij-2044092135.html
Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию в Молдавии перед выборами
Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию в Молдавии перед выборами - РИА Новости, 24.09.2025
Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию в Молдавии перед выборами
Владимир Зеленский за три дня до парламентских выборов в Молдавии с трибуны Генассамблеи ООН фактически призвал ЕС осуществить внешнее вмешательство в ситуацию... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T17:34:00+03:00
2025-09-24T17:34:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
владимир зеленский
игорь додон
илан шор
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044078259_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d7bd15238b4c1c15f905b09316b9cfe.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский за три дня до парламентских выборов в Молдавии с трибуны Генассамблеи ООН фактически призвал ЕС осуществить внешнее вмешательство в ситуацию в этой стране, заявив, что Евросоюз должен предоставить Кишиневу деньги и энергоносители, не ограничиваясь словами и политическими жестами. Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. "Для Европы поддержка стабильности в Молдавии обойдется недорого, но если ее не оказать, то издержки будут намного больше. Поэтому ЕС должен помочь Молдавии финансированием и энергоносителями, не только словами или политическими жестами", - заявил Зеленский. Ранее председатель соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон заявил, что власти Молдавии запугивают граждан перед выборами, чтобы установить диктатуру, поскольку понимают, что не выиграют честным путем. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор 17 сентября заявил РИА Новости, что власти Молдавии создают очередной центр противодействия дезинформации, чтобы сильнее закрутить гайки и установить диктатуру. Ранее оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) рассказала наблюдателям за парламентскими выборами в Молдавии от ОБСЕ о том, как власти республики запугивают избирателей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250924/peskov-2044009177.html
https://ria.ru/20250923/moldaviya-2043696701.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044078259_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_4308acf4b476c944d5aff5d9da4388c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, владимир зеленский, игорь додон, илан шор, евросоюз, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Владимир Зеленский, Игорь Додон, Илан Шор, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию в Молдавии перед выборами

Зеленский заявил, что ЕС должен помочь Молдавии деньгами и энергоносителями

© AP Photo / Richard DrewВладимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Richard Drew
Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский за три дня до парламентских выборов в Молдавии с трибуны Генассамблеи ООН фактически призвал ЕС осуществить внешнее вмешательство в ситуацию в этой стране, заявив, что Евросоюз должен предоставить Кишиневу деньги и энергоносители, не ограничиваясь словами и политическими жестами.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков высказался о выборах в Молдавии
Вчера, 14:03
"Для Европы поддержка стабильности в Молдавии обойдется недорого, но если ее не оказать, то издержки будут намного больше. Поэтому ЕС должен помочь Молдавии финансированием и энергоносителями, не только словами или политическими жестами", - заявил Зеленский.
Ранее председатель соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон заявил, что власти Молдавии запугивают граждан перед выборами, чтобы установить диктатуру, поскольку понимают, что не выиграют честным путем. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор 17 сентября заявил РИА Новости, что власти Молдавии создают очередной центр противодействия дезинформации, чтобы сильнее закрутить гайки и установить диктатуру. Ранее оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) рассказала наблюдателям за парламентскими выборами в Молдавии от ОБСЕ о том, как власти республики запугивают избирателей.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Евросоюз готовится оккупировать Молдавию с помощью войск НАТО, заявила СВР
23 сентября, 11:19
 
В миреМолдавияКишиневРоссияВладимир ЗеленскийИгорь ДодонИлан ШорЕвросоюзГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала