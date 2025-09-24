https://ria.ru/20250924/zelenskij-2044092135.html

Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию в Молдавии перед выборами

Зеленский призвал ЕС вмешаться в ситуацию в Молдавии перед выборами

ООН, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский за три дня до парламентских выборов в Молдавии с трибуны Генассамблеи ООН фактически призвал ЕС осуществить внешнее вмешательство в ситуацию в этой стране, заявив, что Евросоюз должен предоставить Кишиневу деньги и энергоносители, не ограничиваясь словами и политическими жестами. Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Европейский союз готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить её русофобскую политику, сценарий натовского "десанта" в Молдавию может быть реализован после предстоящих парламентских выборов в стране. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. "Для Европы поддержка стабильности в Молдавии обойдется недорого, но если ее не оказать, то издержки будут намного больше. Поэтому ЕС должен помочь Молдавии финансированием и энергоносителями, не только словами или политическими жестами", - заявил Зеленский. Ранее председатель соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон заявил, что власти Молдавии запугивают граждан перед выборами, чтобы установить диктатуру, поскольку понимают, что не выиграют честным путем. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор 17 сентября заявил РИА Новости, что власти Молдавии создают очередной центр противодействия дезинформации, чтобы сильнее закрутить гайки и установить диктатуру. Ранее оппозиционная Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) рассказала наблюдателям за парламентскими выборами в Молдавии от ОБСЕ о том, как власти республики запугивают избирателей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

