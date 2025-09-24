Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:14 24.09.2025 (обновлено: 11:28 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043881462.html
Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным
Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным - РИА Новости, 24.09.2025
Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным
Владимир Зеленский утверждает, что готов ко встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане, при этом ранее он уже соглашался на... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T02:14:00+03:00
2025-09-24T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043950688_0:142:3001:1830_1920x0_80_0_0_f4dcbd501aa1ce331ccfbe8a9e20bc74.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Владимир Зеленский утверждает, что готов ко встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане, при этом ранее он уже соглашался на встречи, после чего отказывался или начинал выставлять условия. Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. "Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария… если хотите, то, например, в Казахстане", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. На уточняющий вопрос ведущего Зеленский подтвердил, что он готов ко встрече с главой российского государства. Неделю назад Зеленский вновь заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же выдвинул условие - не в Москве. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042381483.html
https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040131292.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043950688_123:0:2790:2000_1920x0_80_0_0_64558527a1a789dc2c8002909e07d7ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Казахстане

© Getty Images / picture alliance/Kay NietfeldВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Getty Images / picture alliance/Kay Nietfeld
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Владимир Зеленский утверждает, что готов ко встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане, при этом ранее он уже соглашался на встречи, после чего отказывался или начинал выставлять условия.
Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Зеленский одобрил идею встречи с Путиным без условий и поставил условие
17 сентября, 07:23
"Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария… если хотите, то, например, в Казахстане", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.
На уточняющий вопрос ведущего Зеленский подтвердил, что он готов ко встрече с главой российского государства.
Неделю назад Зеленский вновь заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же выдвинул условие - не в Москве.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Зеленский ответил на предложение Путина приехать в Москву
6 сентября, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин — президент РоссииДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала