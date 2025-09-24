Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Казахстане
Владимир Зеленский
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Владимир Зеленский утверждает, что готов ко встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане, при этом ранее он уже соглашался на встречи, после чего отказывался или начинал выставлять условия.
Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
На уточняющий вопрос ведущего Зеленский подтвердил, что он готов ко встрече с главой российского государства.
Неделю назад Зеленский вновь заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же выдвинул условие - не в Москве.
Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
