https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043881462.html

Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным

Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным - РИА Новости, 24.09.2025

Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным

Владимир Зеленский утверждает, что готов ко встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане, при этом ранее он уже соглашался на... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T02:14:00+03:00

2025-09-24T02:14:00+03:00

2025-09-24T11:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

москва

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043950688_0:142:3001:1830_1920x0_80_0_0_f4dcbd501aa1ce331ccfbe8a9e20bc74.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости, Игорь Наймушин. Владимир Зеленский утверждает, что готов ко встрече с российским президентом Владимиром Путиным, например, в Казахстане, при этом ранее он уже соглашался на встречи, после чего отказывался или начинал выставлять условия. Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. "Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария… если хотите, то, например, в Казахстане", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. На уточняющий вопрос ведущего Зеленский подтвердил, что он готов ко встрече с главой российского государства. Неделю назад Зеленский вновь заявил, что готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате без предварительных условий и тут же выдвинул условие - не в Москве. Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

https://ria.ru/20250917/zelenskij-2042381483.html

https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040131292.html

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков