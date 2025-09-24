Рейтинг@Mail.ru
Зеленский возомнил себя президентом США
24.09.2025
Зеленский возомнил себя президентом США
Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США из-за большого числа вопросов во время общения с прессой в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.09.2025
в мире
сша
нью-йорк (город)
владимир зеленский
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США из-за большого числа вопросов во время общения с прессой в Нью-Йорке. Журналисты во время общения Зеленского с прессой после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке начали задавать ему много вопросов. Зеленский растерялся. "Я чувствую себя президентом Соединённых Штатов", - заявил Зеленский.
в мире, сша, нью-йорк (город), владимир зеленский, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© Getty Images / picture allianceKay NietfeldВладимир Зеленский общается с журналистами во время Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
© Getty Images / picture allianceKay Nietfeld
Владимир Зеленский общается с журналистами во время Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США из-за большого числа вопросов во время общения с прессой в Нью-Йорке.
Журналисты во время общения Зеленского с прессой после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке начали задавать ему много вопросов. Зеленский растерялся.
"Я чувствую себя президентом Соединённых Штатов", - заявил Зеленский.
Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН
В мире, США, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
 
 
