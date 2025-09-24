https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043877370.html
Зеленский возомнил себя президентом США
Зеленский возомнил себя президентом США - РИА Новости, 24.09.2025
Зеленский возомнил себя президентом США
Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США из-за большого числа вопросов во время общения с прессой в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T01:18:00+03:00
2025-09-24T01:18:00+03:00
2025-09-24T11:31:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
владимир зеленский
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043951778_0:760:2290:2048_1920x0_80_0_0_f8af96558f47d0bab9de5a0fe8bea80a.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США из-за большого числа вопросов во время общения с прессой в Нью-Йорке. Журналисты во время общения Зеленского с прессой после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке начали задавать ему много вопросов. Зеленский растерялся. "Я чувствую себя президентом Соединённых Штатов", - заявил Зеленский.
сша
нью-йорк (город)
в мире, сша, нью-йорк (город), владимир зеленский, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Зеленский возомнил себя президентом США
Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США