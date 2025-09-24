https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043877370.html

Зеленский возомнил себя президентом США

Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США из-за большого числа вопросов во время общения с прессой в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США из-за большого числа вопросов во время общения с прессой в Нью-Йорке. Журналисты во время общения Зеленского с прессой после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке начали задавать ему много вопросов. Зеленский растерялся. "Я чувствую себя президентом Соединённых Штатов", - заявил Зеленский.

