https://ria.ru/20250924/zasedanie-2044037620.html
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:21:00+03:00
2025-09-24T15:21:00+03:00
2025-09-24T15:21:00+03:00
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044038299_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ffd5651a0ff8b23aaaa540d5136045a.jpg
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044038299_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8620361796ebb4ce4858892633ef2891.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
2025-09-24T15:21
true
PT24M27S
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.