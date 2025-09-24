https://ria.ru/20250924/zarplata-2043870630.html

Россиянам рассказали, как можно получить зарплату в цифровых рублях

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Получить зарплату в цифровых рублях пока можно не везде и лишь по запросу, однако в перспективе эта процедура станет рутинным делом, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.Он указал, что цифровой рубль является третьей формой нацвалюты, которая имеет равные права с наличными и безналичными рублями. Массовое внедрение расчетов в цифровых рублях начнется осенью 2026 года с некоторых бюджетных транзакций.Затем подключатся массовые платежи, в том числе, зарплатные выплаты. Недавно глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях.“До массового внедрения многие операции будут опциональны и могут проводиться "по запросу" получателя. Для этого и получатель, и работодатель должны открыть цифровой кошелек на платформе Банка России. Затем работодатель может сформировать платеж и перевести его на цифровой счет работника”, — пояснил Гордиенко.При этом все перечисления налогов и взносов во внебюджетные фонды, которые работодатель проводит, как налоговый агент, сохраняются. Получать таким образом зарплату в перспективе смогут все желающие, заключил профессор.

