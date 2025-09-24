Часть жителей Запорожской области сбежала на Украину, заявил Балицкий

https://ria.ru/20250924/zaporozhe-2044021431.html
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что часть людей из региона сбежали на Украину, бросив своих стариков, 5 тысяч таких пенсионеров нуждаются в дополнительной помощи."Знаете, такая проблема образовалась внезапно. Многие люди выехали, особенно которые уехали, будем так говорить, сбежали на Украину, стариков своих бросили. И государство никоим образом не могло это позволить в лице и вас, как гаранта конституции, и меня, как руководителя региона, поэтому мы сегодня всех пенсионеров берём на контроль. Пять тысяч пенсионеров таких у нас есть, которые, будем так говорить, нуждаются в дополнительной помощи", - сообщил Балицкий.
