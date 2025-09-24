Рейтинг@Mail.ru
Часть жителей Запорожской области сбежала на Украину, заявил Балицкий
14:34 24.09.2025 (обновлено: 15:49 24.09.2025)
Часть жителей Запорожской области сбежала на Украину, заявил Балицкий
Часть жителей Запорожской области сбежала на Украину, заявил Балицкий
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что часть людей из региона сбежали на Украину, бросив своих стариков, 5 тысяч таких пенсионеров нуждаются в дополнительной помощи."Знаете, такая проблема образовалась внезапно. Многие люди выехали, особенно которые уехали, будем так говорить, сбежали на Украину, стариков своих бросили. И государство никоим образом не могло это позволить в лице и вас, как гаранта конституции, и меня, как руководителя региона, поэтому мы сегодня всех пенсионеров берём на контроль. Пять тысяч пенсионеров таких у нас есть, которые, будем так говорить, нуждаются в дополнительной помощи", - сообщил Балицкий.
украина, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин
Украина, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что часть людей из региона сбежали на Украину, бросив своих стариков, 5 тысяч таких пенсионеров нуждаются в дополнительной помощи.
"Знаете, такая проблема образовалась внезапно. Многие люди выехали, особенно которые уехали, будем так говорить, сбежали на Украину, стариков своих бросили. И государство никоим образом не могло это позволить в лице и вас, как гаранта конституции, и меня, как руководителя региона, поэтому мы сегодня всех пенсионеров берём на контроль. Пять тысяч пенсионеров таких у нас есть, которые, будем так говорить, нуждаются в дополнительной помощи", - сообщил Балицкий.
Владимир Путин и Евгений Балицкий во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Балицкий рассказал Путину о действиях ВСУ в Запорожской области
Вчера, 14:28
 
Украина, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин
 
 
