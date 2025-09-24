Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал Путину о действиях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025
14:28 24.09.2025 (обновлено: 15:07 24.09.2025)
Балицкий рассказал Путину о действиях ВСУ в Запорожской области
Противник, не имея побед на фронте, бьет по инфраструктуре, по медперсоналу в Запорожской области, доложил губернатор региона Евгений Балицкий президенту России РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Противник, не имея побед на фронте, бьет по инфраструктуре, по медперсоналу в Запорожской области, доложил губернатор региона Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину. "Противник своими действиями, не имея побед на фронте, бьет по инфраструктуре. У нас, к сожалению, есть потери среди медицинского персонала и скорой помощи, к сожалению, безвозвратные есть потери", - сказал Балицкий на встрече с президентом.По его словам, в регионе принимаются меры для защиты медицинских объектов и персонала."Купили 22 "скорые помощи" бронированные. У нас установлены РЭБ. Ставим в фельдшерско-акушерские пункты, в 22 фельдшерско-акушерских пункта поставили, для того, чтобы немножко оттянуть, всё-таки, от линии боевого столкновения", - сказал губернатор.
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Противник, не имея побед на фронте, бьет по инфраструктуре, по медперсоналу в Запорожской области, доложил губернатор региона Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину.
"Противник своими действиями, не имея побед на фронте, бьет по инфраструктуре. У нас, к сожалению, есть потери среди медицинского персонала и скорой помощи, к сожалению, безвозвратные есть потери", - сказал Балицкий на встрече с президентом.
По его словам, в регионе принимаются меры для защиты медицинских объектов и персонала.
"Купили 22 "скорые помощи" бронированные. У нас установлены РЭБ. Ставим в фельдшерско-акушерские пункты, в 22 фельдшерско-акушерских пункта поставили, для того, чтобы немножко оттянуть, всё-таки, от линии боевого столкновения", - сказал губернатор.
