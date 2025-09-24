https://ria.ru/20250924/zaporozhe-2044018638.html
Балицкий рассказал Путину о действиях ВСУ в Запорожской области
Балицкий рассказал Путину о действиях ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025
Балицкий рассказал Путину о действиях ВСУ в Запорожской области
Противник, не имея побед на фронте, бьет по инфраструктуре, по медперсоналу в Запорожской области, доложил губернатор региона Евгений Балицкий президенту России РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:28:00+03:00
2025-09-24T14:28:00+03:00
2025-09-24T15:07:00+03:00
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044017688_129:79:3072:1735_1920x0_80_0_0_07fc04e139bcda705a13f0118a882e13.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Противник, не имея побед на фронте, бьет по инфраструктуре, по медперсоналу в Запорожской области, доложил губернатор региона Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину. "Противник своими действиями, не имея побед на фронте, бьет по инфраструктуре. У нас, к сожалению, есть потери среди медицинского персонала и скорой помощи, к сожалению, безвозвратные есть потери", - сказал Балицкий на встрече с президентом.По его словам, в регионе принимаются меры для защиты медицинских объектов и персонала."Купили 22 "скорые помощи" бронированные. У нас установлены РЭБ. Ставим в фельдшерско-акушерские пункты, в 22 фельдшерско-акушерских пункта поставили, для того, чтобы немножко оттянуть, всё-таки, от линии боевого столкновения", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20250924/balitskij-2044036223.html
https://ria.ru/20250924/zaporozhe-2044017138.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044017688_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccedecad8e2d536c1e4aec3379bc6d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий рассказал Путину о действиях ВСУ в Запорожской области
Балицкий заявил о намеренных ударах ВСУ по медперсоналу в Запорожской области