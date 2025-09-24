Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области не хватает врачей, заявил Балицкий - РИА Новости, 24.09.2025
14:23 24.09.2025 (обновлено: 14:52 24.09.2025)
В Запорожской области не хватает врачей, заявил Балицкий
здоровье - общество
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Запорожской области серьезная нехватка медицинских кадров, особенно врачей первой категории, доложил губернатор региона Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину. "У нас серьезная нехватка кадров, и мы предпринимаем все меры которые возможно, особенно касается врачей первой категории", - сказал Балицкий на встрече с президентом.В частности, по словам губернатора, укомплектованность врачей первой категории составляет 35%, второй категории – 51%."Первое, что мы сделали: первый дом, который мы сдали, на 64 квартиры, мы передали врачам", - подчеркнул губернатор.По его словам, в регион врачи пока будут приезжать вахтовым методом."Будут приезжать с "большой земли" и оказывать все услуги, которые предусмотрены российским законодательством. Также у нас работает программа "Земский доктор". В том году 52 человека приехали, выплачены деньги все, в этом году – 64 человека. Решаем эту задачу", - сказал губернатор.
здоровье - общество, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин
Здоровье - Общество, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Запорожской области серьезная нехватка медицинских кадров, особенно врачей первой категории, доложил губернатор региона Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину.
"У нас серьезная нехватка кадров, и мы предпринимаем все меры которые возможно, особенно касается врачей первой категории", - сказал Балицкий на встрече с президентом.
В частности, по словам губернатора, укомплектованность врачей первой категории составляет 35%, второй категории – 51%.
"Первое, что мы сделали: первый дом, который мы сдали, на 64 квартиры, мы передали врачам", - подчеркнул губернатор.
По его словам, в регион врачи пока будут приезжать вахтовым методом.
"Будут приезжать с "большой земли" и оказывать все услуги, которые предусмотрены российским законодательством. Также у нас работает программа "Земский доктор". В том году 52 человека приехали, выплачены деньги все, в этом году – 64 человека. Решаем эту задачу", - сказал губернатор.
