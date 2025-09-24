https://ria.ru/20250924/zaporozhe-2044017138.html
В Запорожской области не хватает врачей, заявил Балицкий
24.09.2025
В Запорожской области не хватает врачей, заявил Балицкий
В Запорожской области серьезная нехватка медицинских кадров, особенно врачей первой категории, доложил губернатор региона Евгений Балицкий президенту России... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В Запорожской области серьезная нехватка медицинских кадров, особенно врачей первой категории, доложил губернатор региона Евгений Балицкий президенту России Владимиру Путину. "У нас серьезная нехватка кадров, и мы предпринимаем все меры которые возможно, особенно касается врачей первой категории", - сказал Балицкий на встрече с президентом.В частности, по словам губернатора, укомплектованность врачей первой категории составляет 35%, второй категории – 51%."Первое, что мы сделали: первый дом, который мы сдали, на 64 квартиры, мы передали врачам", - подчеркнул губернатор.По его словам, в регион врачи пока будут приезжать вахтовым методом."Будут приезжать с "большой земли" и оказывать все услуги, которые предусмотрены российским законодательством. Также у нас работает программа "Земский доктор". В том году 52 человека приехали, выплачены деньги все, в этом году – 64 человека. Решаем эту задачу", - сказал губернатор.
