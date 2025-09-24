Рейтинг@Mail.ru
Украинских военных на передовой ждет смерть, заявил Залужный
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 24.09.2025
Украинских военных на передовой ждет смерть, заявил Залужный
Украинских военных на передовой ждет смерть, заявил Залужный
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинских военных на передовой неминуемо ждет гибель, ранение или психологический слом. Залужный ранее заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне. "Фактически гибель, ранение или психический слом — неминуемые последствия длительного пребывания на переднем крае в современных условиях. Это сегодняшняя реальность, о которой известно и тем, кто уклоняется от мобилизации, и тем, кто… сегодня ожидает своей судьбы в СОЧ (самовольное оставление части – ред.) или резервном батальоне", - написал Залужный в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели". Ранее Залужный заявил, что из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Украинских военных на передовой ждет смерть, заявил Залужный

Залужный: военных ВСУ на передовой ждет гибель, ранение или психологический слом

© AP Photo / Alberto Pezzali Валерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что украинских военных на передовой неминуемо ждет гибель, ранение или психологический слом.
Залужный ранее заявил, что украинскую армию ждет ухудшение ситуации на фронте, властям следует решать проблемы на государственном уровне.
"Фактически гибель, ранение или психический слом — неминуемые последствия длительного пребывания на переднем крае в современных условиях. Это сегодняшняя реальность, о которой известно и тем, кто уклоняется от мобилизации, и тем, кто… сегодня ожидает своей судьбы в СОЧ (самовольное оставление части – ред.) или резервном батальоне", - написал Залужный в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели".
Ранее Залужный заявил, что из-за усилий ВС России украинские военные теряют позиции на фронте, который непрерывно сдвигается на запад.
Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Залужный назвал цену вторжения ВСУ в Курскую область слишком высокой
Вчера, 11:24
 
