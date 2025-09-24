Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала удар ВСУ по Новороссийску
24.09.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по Новороссийску
в мире
украина
новороссийск
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму, посоветовала Евросоюзу не удивляться, когда Украина начнет использовать террористические тактики против европейских объектов.Ранее ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска. Помимо многоквартирных домов и местной гостиницы, повреждения получил и офис консорциума. Два сотрудника пострадали."Пусть не удивляются, что Банковая (улица, там расположена администрация Владимира Зеленского - ред.) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - сказала Захарова.Удары киевского режима по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры и аэропортам должно стать для ЕС сигналом, добавила она.
в мире, украина, новороссийск, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Новороссийск, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму, посоветовала Евросоюзу не удивляться, когда Украина начнет использовать террористические тактики против европейских объектов.
Ранее ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска. Помимо многоквартирных домов и местной гостиницы, повреждения получил и офис консорциума. Два сотрудника пострадали.
"Пусть не удивляются, что Банковая (улица, там расположена администрация Владимира Зеленского - ред.) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - сказала Захарова.
Удары киевского режима по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры и аэропортам должно стать для ЕС сигналом, добавила она.
В ВСУ боятся, что мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч
Вчера, 19:34
В ВСУ боятся, что мужчины начнут выезжать из страны сотнями тысяч
Вчера, 19:34
 
