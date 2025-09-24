https://ria.ru/20250924/zakharova-2044139575.html
Захарова прокомментировала удар ВСУ по Новороссийску
Захарова прокомментировала удар ВСУ по Новороссийску - РИА Новости, 24.09.2025
Захарова прокомментировала удар ВСУ по Новороссийску
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму, посоветовала Евросоюзу не удивляться,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T20:22:00+03:00
2025-09-24T20:22:00+03:00
2025-09-24T20:22:00+03:00
в мире
украина
новороссийск
мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя РИА Новости удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму, посоветовала Евросоюзу не удивляться, когда Украина начнет использовать террористические тактики против европейских объектов.Ранее ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска. Помимо многоквартирных домов и местной гостиницы, повреждения получил и офис консорциума. Два сотрудника пострадали."Пусть не удивляются, что Банковая (улица, там расположена администрация Владимира Зеленского - ред.) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - сказала Захарова.Удары киевского режима по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры и аэропортам должно стать для ЕС сигналом, добавила она.
https://ria.ru/20250924/vsu-2044131638.html
украина
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, новороссийск, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Новороссийск, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Захарова прокомментировала удар ВСУ по Новороссийску
Захарова назвала удар ВСУ по Новороссийску сигналом ЕС