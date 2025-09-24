Рейтинг@Mail.ru
Захарова посоветовала фон дер Ляйен усадить Киев за стол переговоров
23:33 24.09.2025
Захарова посоветовала фон дер Ляйен усадить Киев за стол переговоров
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен просить Лондон использовать свое влияние, чтобы усадить Киев за стол переговоров. Захарова привела сообщение СМИ о том, что глава ЕК провела встречу с премьер-министром Китая Ли Цяном, в ходе которой она попросила Пекин "использовать свое влияние", чтобы "побудить Россию сесть за стол переговоров". "А своё место за столом переговоров, которое столько месяцев истерично требует ЕС, Урсула через кого лоббирует? Напомню. Россия сидела за столом переговоров ещё весной 2022 года, пока (бывший тогда премьером Великобритании - ред.) Борис Джонсон не увел из-за стола киевский режим. Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там "использовали влияние" и "побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать"? Хотя кто в Лондоне её будет слушать", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно /Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Захарова прокомментировала заявление Зеленского по итогам переговоров
4 июня, 17:00
 
