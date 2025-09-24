https://ria.ru/20250924/zaharova-2043895631.html
Захарова прокомментировала видео, где Навроцкий, вероятно, употребляет снюс
2025-09-24T05:48:00+03:00
2025-09-24T05:48:00+03:00
2025-09-24T07:57:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
россия
мария захарова
кароль навроцкий
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043795900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_934e401f11be69f89aa58031c3fd996f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала видео, где польский президент Кароль Навроцкий, предположительно, употребляет сосательный табак (снюс) во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее СМИ, в том числе польские, обратили внимание на видео, на котором, как утверждается, польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса из полученной от помощника коробочки. "Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже "вдыхали воздух свободы", - написала Захарова. Журналисты не в первый раз обращают внимание на Навроцкого, предположительно, употребляющего снюс во время публичных мероприятий, в том числе подобное происходило прямо во время дебатов перед выборами.
нью-йорк (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043795900_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5dd32c9b94050b960140a399c61b90e4.jpg
Президент Польши и неизвестная субстанция во время ГА ООН
Президент Польши и неизвестная субстанция во время ГА ООН
2025-09-24T05:48
true
PT0M34S
в мире, нью-йорк (город), россия, мария захарова, кароль навроцкий, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Мария Захарова, Кароль Навроцкий, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
