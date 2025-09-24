https://ria.ru/20250924/zaharova-2043895631.html

Захарова прокомментировала видео, где Навроцкий, вероятно, употребляет снюс

Захарова прокомментировала видео, где Навроцкий, вероятно, употребляет снюс - РИА Новости, 24.09.2025

Захарова прокомментировала видео, где Навроцкий, вероятно, употребляет снюс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала видео, где польский президент Кароль Навроцкий,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T05:48:00+03:00

2025-09-24T05:48:00+03:00

2025-09-24T07:57:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

россия

мария захарова

кароль навроцкий

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043795900_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_934e401f11be69f89aa58031c3fd996f.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала видео, где польский президент Кароль Навроцкий, предположительно, употребляет сосательный табак (снюс) во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее СМИ, в том числе польские, обратили внимание на видео, на котором, как утверждается, польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса из полученной от помощника коробочки. "Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже "вдыхали воздух свободы", - написала Захарова. Журналисты не в первый раз обращают внимание на Навроцкого, предположительно, употребляющего снюс во время публичных мероприятий, в том числе подобное происходило прямо во время дебатов перед выборами.

https://ria.ru/20250920/polsha-2043226907.html

https://ria.ru/20250923/polsha-2043650523.html

нью-йорк (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Президент Польши и неизвестная субстанция во время ГА ООН Президент Польши и неизвестная субстанция во время ГА ООН 2025-09-24T05:48 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), россия, мария захарова, кароль навроцкий, оон, генеральная ассамблея оон