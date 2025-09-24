Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала видео, где Навроцкий, вероятно, употребляет снюс
05:48 24.09.2025 (обновлено: 07:57 24.09.2025)
Захарова прокомментировала видео, где Навроцкий, вероятно, употребляет снюс
в мире
нью-йорк (город)
россия
мария захарова
кароль навроцкий
оон
генеральная ассамблея оон
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала видео, где польский президент Кароль Навроцкий, предположительно, употребляет сосательный табак (снюс) во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее СМИ, в том числе польские, обратили внимание на видео, на котором, как утверждается, польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса из полученной от помощника коробочки. "Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже "вдыхали воздух свободы", - написала Захарова. Журналисты не в первый раз обращают внимание на Навроцкого, предположительно, употребляющего снюс во время публичных мероприятий, в том числе подобное происходило прямо во время дебатов перед выборами.
нью-йорк (город)
россия
2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале иронично прокомментировала видео, где польский президент Кароль Навроцкий, предположительно, употребляет сосательный табак (снюс) во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее СМИ, в том числе польские, обратили внимание на видео, на котором, как утверждается, польский президент, находясь на мероприятиях в ООН, употребляет, предположительно, несколько порций снюса из полученной от помощника коробочки.
"Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже "вдыхали воздух свободы", - написала Захарова.
Журналисты не в первый раз обращают внимание на Навроцкого, предположительно, употребляющего снюс во время публичных мероприятий, в том числе подобное происходило прямо во время дебатов перед выборами.
Заголовок открываемого материала