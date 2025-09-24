Рейтинг@Mail.ru
24.09.2025

На ЗАЭС рассказали, кто виноват в потере внешнего электроснабжения станции
07:19 24.09.2025
На ЗАЭС рассказали, кто виноват в потере внешнего электроснабжения станции
Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС... РИА Новости, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, так как именно из-за обстрелов ВСУ произошло отключение единственной линии электропередачи, питающей станцию. Про сроки восстановления пока ничего не могу сказать, наши бригады занимаются этим вопросом", - сказала Яшина. При этом, по ее словам, переход Запорожской АЭС на питание от аварийных дизель-генераторов — это штатная ситуация для любого атомного объекта. "На данный момент ситуация находится под полным контролем", - подчеркнула Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
На ЗАЭС рассказали, кто виноват в потере внешнего электроснабжения станции

Яшина: ответственность за потерю внешнего электроснабжения ЗАЭС лежит на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, так как именно из-за обстрелов ВСУ произошло отключение единственной линии электропередачи, питающей станцию. Про сроки восстановления пока ничего не могу сказать, наши бригады занимаются этим вопросом", - сказала Яшина.
При этом, по ее словам, переход Запорожской АЭС на питание от аварийных дизель-генераторов — это штатная ситуация для любого атомного объекта.
"На данный момент ситуация находится под полным контролем", - подчеркнула Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
