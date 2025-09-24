https://ria.ru/20250924/zaes-2043901639.html

На ЗАЭС рассказали, кто виноват в потере внешнего электроснабжения станции

На ЗАЭС рассказали, кто виноват в потере внешнего электроснабжения станции - РИА Новости, 24.09.2025

На ЗАЭС рассказали, кто виноват в потере внешнего электроснабжения станции

Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T07:19:00+03:00

2025-09-24T07:19:00+03:00

2025-09-24T07:19:00+03:00

в мире

днепр (река)

энергодар

европа

запорожская аэс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, заявила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. На Запорожской АЭС произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Ответственность за потерю Запорожской АЭС внешнего электроснабжения лежит на украинской стороне, так как именно из-за обстрелов ВСУ произошло отключение единственной линии электропередачи, питающей станцию. Про сроки восстановления пока ничего не могу сказать, наши бригады занимаются этим вопросом", - сказала Яшина. При этом, по ее словам, переход Запорожской АЭС на питание от аварийных дизель-генераторов — это штатная ситуация для любого атомного объекта. "На данный момент ситуация находится под полным контролем", - подчеркнула Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250924/toplivo-2043873985.html

https://ria.ru/20250923/zaes-2043807618.html

днепр (река)

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины