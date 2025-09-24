https://ria.ru/20250924/yaroslavl-2044082288.html

Завершены работы по реставрации 32 воинских захоронений в Ярославле

Завершены работы по реставрации 32 захоронений на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 24.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Завершены работы по реставрации 32 захоронений на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Продолжаем большую работу по сохранению памяти о наших защитниках Отечества. В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище завершен комплекс реставрационных работ сразу на 32 воинских захоронениях. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы эта работа имеет особое значение", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, в 2025 году на восстановление и ремонт памятных мест правительство области направило 25 миллионов рублей. "Это позволит обновить около 50 мемориалов и захоронений. За последние четыре года в регионе отреставрировано 87 мемориалов и 234 воинских захоронения. Работа будет продолжена в 2026 году – на эти цели планируем направить около 20 миллионов рублей", - отметил глава региона. Всего в Ярославской области, по данным губернатора, насчитывается 904 мемориальных объекта, около 35% уже приведено в порядок. В 2025 году памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, обновлены в Угличе, поселках Бурмакино, Константиновском, селах Новый Некоуз, Марково, деревне Иванищево и других населенных пунктах. К 9 мая зажжен Вечный огонь в Кузнечихе. "Мы сохраняем и восстанавливаем памятники, чтобы героические страницы нашей истории продолжали жить в сердцах людей. Это не только дань уважения павшим, но и важная часть воспитания патриотизма у подрастающего поколения", – подчеркнул министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

