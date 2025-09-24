https://ria.ru/20250924/yamal-2044055041.html

Губернатор Ямала провел диалог с участниками программы "Герои Ямала"

Губернатор Ямала провел диалог с участниками программы "Герои Ямала" - РИА Новости, 24.09.2025

Губернатор Ямала провел диалог с участниками программы "Герои Ямала"

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел открытый диалог с участниками региональной программы "Герои Ямала" в Салехарде, в частности участники обсуждали вопросы... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:52:00+03:00

2025-09-24T15:52:00+03:00

2025-09-24T20:39:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

россия

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959886221_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f6ce75161711a33a214564ac91ec2bc.jpg

САЛЕХАРД, 24 сен – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел открытый диалог с участниками региональной программы "Герои Ямала" в Салехарде, в частности участники обсуждали вопросы про развитие адаптивного спорта и стратегических целях региона, сообщает правительство Ямала. "В Салехарде прошел открытый диалог между губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и участниками региональной образовательной программы "Герои Ямала". Встреча была посвящена обсуждению инициатив участников и решению актуальных вопросов ветеранов и военнослужащих СВО", - говорится в сообщении. Одним из первых вопросов, уточняет пресс-служба правительства, стал вопрос развития адаптивного спорта, который поднял Нуржан Жапаров из Лабытнанги. Он рассказал об успехах ямальской сборной на Кубке полномочного представителя президента РФ в УрФО, где команда завоевала восемь медалей. Однако для раскрытия полного потенциала необходима системная работа: организация ежегодных учебно-тренировочных сборов на Ямале с современной материально-технической базой. Дмитрий Артюхов поддержал инициативу поддержал. "Создание условий для адаптивного спорта всегда было важной задачей. Сейчас эта тема приобретает особую значимость в связи с возвращением наших защитников из зоны СВО. Мы активно работаем над этим по всему региону, даже с учетом специфики небольших и отдаленных населенных пунктов…Также вместе с коллегами продумаем, как создать не только базовые центры, но и главную площадку для подготовки к соревнованиям и проведения сборов", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона. По данным властей, участники также подняли вопросы стратегического развития округа. Михаил Золотой из Надыма предложил обсудить ключевые направления развития Ямала на ближайшую пятилетку и роль общественности в их достижении. Губернатор подчеркнул, что округ продолжит развиваться в соответствии с пятью основными приоритетами: строительство жилья и дорог, качественная медицина, безопасность и создание лучших условий для детей. Уточняется, что программа "Герои Ямала" – региональное продолжение федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Ее главная цель – содействие адаптации участников СВО к мирной жизни и их интеграция в общественно-политическую деятельность региона.

https://ria.ru/20250922/yamal-2043469737.html

https://ria.ru/20250918/inti-2042738335.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)