https://ria.ru/20250924/yadro-2044060241.html

"Вот и началось". Сердце планеты дало сбой

"Вот и началось". Сердце планеты дало сбой - РИА Новости, 24.09.2025

"Вот и началось". Сердце планеты дало сбой

Научный мир гудит от последнего открытия: то, что казалось неизменным миллиарды лет, оказалось гораздо более динамичным, чем предполагали ученые. Речь идет о... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T19:14:00+03:00

2025-09-24T19:14:00+03:00

2025-09-24T19:14:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154760/95/1547609587_0:162:3276:2005_1920x0_80_0_0_a5753cb7605b830429190ea160cf1f97.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Научный мир гудит от последнего открытия: то, что казалось неизменным миллиарды лет, оказалось гораздо более динамичным, чем предполагали ученые. Речь идет о самом центре нашей планеты — месте, куда не добраться ни одному исследователю, но где происходят процессы, влияющие на всю Землю. Что же там творится?Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, приоткрыло завесу над одной из главных загадок планеты. И то, что обнаружилось, удивило даже специалистов.Железный гигант размером с планетуВнутреннее ядро Земли — это твердая сфера из железа диаметром около 2400 километров, примерно как планета Плутон. Оно находится в центре жидкого внешнего ядра, которое, в свою очередь, окружено вязкой мантией и твердой земной корой.Долгое время ученые считали ядро простой твердой сферой, стабильно вращающейся в центре планеты. Но в 1990-х годах исследователи обнаружили, что этот железный гигант может вращаться с иной скоростью, чем остальная часть планеты, — явление, названное суперротацией.Ведет себя странноДальнейшие наблюдения показали еще более странные вещи. Скорость вращения ядра не была постоянной — она менялась со временем. Ученые фиксировали временные колебания сейсмических волн от повторяющихся землетрясений, которые указывали на изменения в поведении ядра.Исследователи предполагают, что в 2009-2010-м произошло нечто неожиданное: ядро полностью остановилось. А затем начало медленно вращаться в обратном направлении. Почему это произошло, долгое время оставалась загадкой.Детективная история с землетрясениямиКак сообщает Nature Geoscience, чтобы разгадать эту тайну и детальнее изучить внутреннее ядро, ученые используют землетрясения как природные "рентген-аппараты". Когда происходят подземные толчки, от него во все стороны расходятся сейсмические волны — как круги по воде. Эти волны проходят через всю Земли и меняют скорость в зависимости от плотности материала, с которым сталкиваются.Исследователи решили проследить, как изменились сейсмические волны за десятилетия. Для этого они изучили данные 121 землетрясения, зафиксированные между 1991-м и 2024-м возле Южных Сандвичевых островов в Антарктике. Эти землетрясения-близнецы происходили в одних и тех же местах с почти идентичными характеристиками — идеальные условия для сравнения."Когда я анализировал десятилетия сейсмограмм, один набор сейсмических волн выглядел странно по сравнению с остальными", — вспоминает Джон Видейл, профессор наук о Земле из Университета Южной Калифорнии.Странность обнаружилась при сравнении записей с двух станций в Северной Америке — Йеллоунайф в Канаде и Эйелсон возле Фэрбанкса на Аляске. В период между 2004 и 2008 годом волны, зафиксированные в Йеллоунайфе, показывали отчетливые изменения, а данные из Эйелсона оставались прежними. Разгадка была в том, что волны до этих станций шли разными маршрутами через ядро — одни поверхностно, другие глубоко.Двойное открытие в центре ЗемлиАнализ показал, что с 1970-х годов внутреннее ядро двигалось с запада на восток, в 2009-2010 годах остановилось и сейчас медленно движется в обратном направлении относительно земной поверхности.Но главное открытие было впереди. Различие в сейсмических данных объяснялось тем, что волны, достигавшие Йеллоунайфа, проходили близко к поверхности внутреннего ядра, а те, что приходили в Эйелсон, проникали глубже. Это натолкнуло ученых на революционную идею."То, что мы в итоге обнаружили, — это свидетельство того, что приповерхностная область внутреннего ядра Земли претерпевает структурные изменения", — объясняет Видейл.Оказалось, что внутреннее ядро не просто вращается в разных направлениях и иногда останавливается, оно еще и деформируется на поверхности под воздействием мощных сил. Результаты показывают, что поверхность ядра может подвергаться медленной вязкой деформации, немного похожей на смолу, изменяя свою форму со временем.Турбулентность из глубинПричина деформации кроется во взаимодействии между внутренним и внешним ядром. "Расплавленное внешнее ядро широко известно как турбулентное, но его турбулентность не наблюдалась ранее как нарушающая своего соседа — внутреннее ядро — в человеческом масштабе времени", — поясняет Видейл."То, что мы наблюдаем в этом исследовании впервые, — это, вероятно, внешнее ядро, нарушающее внутреннее ядро", — говорит он. Турбулентность в расплавленном внешнем ядре Земли разрушает пограничный слой внутреннего ядра, и, как показывают десятилетние сейсмические данные, это происходит с удивительно высокой скоростью.Жидкое внешнее ядро создает магнитные силы, которые воздействуют на внутреннее ядро, вариации гравитации Земли из-за различий плотности мантии также оказывают влияние. Эти комбинированные эффекты способны изменить форму поверхности внутреннего ядра — подобно тому, как чрезвычайно горячий металл может деформироваться под давлением.Когда все произойдетИзменения во внутреннем ядре могут влиять на магнитное поле Земли, которое воздействует на все — от спутниковых коммуникаций до миграции животных. Поведение ядра также влияет на тонкие вариации продолжительности дня, которые, хотя и слишком малы для людей, должны учитываться в точных технологических системах — например, GPS.По прогнозам ученых, к 2040 году ядро снова остановится, после чего, вероятно, начнет вращаться в том же направлении, что и Земля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60