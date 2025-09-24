https://ria.ru/20250924/vzryv--2043990105.html

В Черниговской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду в Черниговской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Черниговской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Черниговской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

