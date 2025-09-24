Обогнавшие время. Открытие выставки архитектурного наследия РФ
© РИА НовостиКруглый стол "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею" состоялся в рамках проекта "Обогнавшие время" в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Участники: Мария Нащокина, Петр Панухин, Ольга Галактионова, Армен Казарян, Рустам Рахматуллин, Артем Буфтяк.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В рамках проекта "Обогнавшие время" состоялось открытие выставки, посвященной архитектурным шедеврам России. Также в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" был проведен круглый стол на тему "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на повышение уровня знаний о российской истории архитектуры и инженерного искусства. Благодаря реконструкциям исчезнувших архитектурных объектов пользователи могут взаимодействовать с утраченными шедеврами, изучить, как они выглядели, узнать об их особенностях и процессе строительства. Проект продолжает вдохновлять молодую аудиторию на творчество, освоение архитектурных, дизайнерских и инженерных профессий.
Об этом в Москве в рамках круглого стола рассказал заместитель директора Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Артем Буфтяк.
"Важно научится видеть за фасадом сооружения инженерную и архитектурную мысль. Это позволяет совершенно иначе взглянуть на хорошо знакомый город. Даже базовое знакомство с архитектурой заставляет серьёзнее задуматься о сохранении того или иного объекта, а также о вопросах сноса или реконструкции", — добавил Буфтяк.
В рамках проекта в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" была проведена выставка, посвященная выдающимся инженерным и архитектурным объектам России. Открытие посетило более 100 человек, в том числе студенты ведущих российских вузов и представителями СМИ.
© РИА НовостиПосетители выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Посетители выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
© РИА НовостиПосетители выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Посетители выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
© РИА НовостиВыставка "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Выставка "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Посетители выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Посетители выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Выставка "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
С приветственным слово выступили эксперты проекта — профессор МАРХИ Петр Панухин и замдиректора по научной работе Музея Архитектуры им. А.В. Щусева Анатолий Оксенюк. Также к гостям обратилась заслуженный архитектор РФ Мария Нащокина.
© РИА НовостиОткрытие выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Открытие выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Хотел бы отметить с очень позитивной стороны организацию выставки, и то что привлечено внимание к этой теме. Мне кажется, что данная выставка нужна для того, чтобы привлечь внимание к изучению языка архитектуры. То есть объекты, которые здесь представлены — это действительно искусство. Очень важно это видеть", — отметил Петр Панухин.
Команда проекта провела для гостей экскурсию, после которой посетители смогли ознакомиться с AR-реконструкциями несохранившихся архитектурных объектов.
© РИА НовостиЭкскурсия для гостей выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Экскурсия для гостей выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
© РИА НовостиЭкскурсия для гостей выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Экскурсия для гостей выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
© РИА НовостиПосетители выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Посетители выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Экскурсия для гостей выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Экскурсия для гостей выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Посетители выставки "Обогнавшие время" в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Затем гостей пригласили на круглый стол под названием "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею". Участниками стали:
- академик Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор РФ Нащокина Мария Владимировна
- директор Пушкинского музея Галактионова Ольга Николаевна
- профессор Московского архитектурного института Панухин Петр Владимирович
- координатор общественного движения "Архнадзор" Рустам Эврикович Рахматуллин
- директор Института архитектуры и градостроительства НИУ МГСУ Казарян Армен Юрьевич
- замдиректора Дирекции новых медиа Международной медиагруппы "Россия сегодня" Буфтяк Артем Вячеславович
В рамках проекта "Обогнавшие время" выпущены мультимедийные статьи, 24 эпизода подкаста, инфографики и реконструкции в дополненной реальности. Кроме того разработано мобильное приложение. Все размещено в тематическом разделе сайта РИА Новости.
"Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры" — это проект, реализованный в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив.