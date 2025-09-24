https://ria.ru/20250924/vystavkakruglyystol-2043601249.html

Обогнавшие время. Открытие выставки архитектурного наследия РФ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В рамках проекта "Обогнавшие время" состоялось открытие выставки, посвященной архитектурным шедеврам России. Также в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" был проведен круглый стол на тему "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею".

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на повышение уровня знаний о российской истории архитектуры и инженерного искусства. Благодаря реконструкциям исчезнувших архитектурных объектов пользователи могут взаимодействовать с утраченными шедеврами, изучить, как они выглядели, узнать об их особенностях и процессе строительства. Проект продолжает вдохновлять молодую аудиторию на творчество, освоение архитектурных, дизайнерских и инженерных профессий.Об этом в Москве в рамках круглого стола рассказал заместитель директора Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Артем Буфтяк."Важно научится видеть за фасадом сооружения инженерную и архитектурную мысль. Это позволяет совершенно иначе взглянуть на хорошо знакомый город. Даже базовое знакомство с архитектурой заставляет серьёзнее задуматься о сохранении того или иного объекта, а также о вопросах сноса или реконструкции", — добавил Буфтяк.В рамках проекта в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" была проведена выставка, посвященная выдающимся инженерным и архитектурным объектам России. Открытие посетило более 100 человек, в том числе студенты ведущих российских вузов и представителями СМИ. С приветственным слово выступили эксперты проекта — профессор МАРХИ Петр Панухин и замдиректора по научной работе Музея Архитектуры им. А.В. Щусева Анатолий Оксенюк. Также к гостям обратилась заслуженный архитектор РФ Мария Нащокина."Хотел бы отметить с очень позитивной стороны организацию выставки, и то что привлечено внимание к этой теме. Мне кажется, что данная выставка нужна для того, чтобы привлечь внимание к изучению языка архитектуры. То есть объекты, которые здесь представлены — это действительно искусство. Очень важно это видеть", — отметил Петр Панухин.Команда проекта провела для гостей экскурсию, после которой посетители смогли ознакомиться с AR-реконструкциями несохранившихся архитектурных объектов. Затем гостей пригласили на круглый стол под названием "Как увидеть за фасадом инженерную мысль и архитектурную идею". Участниками стали:В рамках проекта "Обогнавшие время" выпущены мультимедийные статьи, 24 эпизода подкаста, инфографики и реконструкции в дополненной реальности. Кроме того разработано мобильное приложение. Все размещено в тематическом разделе сайта РИА Новости."Обогнавшие время. AR-история российских изобретений и архитектуры" — это проект, реализованный в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив.

