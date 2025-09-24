https://ria.ru/20250924/vykhodnye-2044068779.html
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - РИА Новости, 24.09.2025
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, следует из постановления, подписанного главой правительства РФ... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:25:00+03:00
2025-09-24T16:25:00+03:00
2025-09-24T17:20:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044073619_0:270:1200:945_1920x0_80_0_0_69c8d48ce9cb9a7dac3a5b4aa48d6ea6.png
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, следует из постановления, подписанного главой правительства РФ Михаила Мишустина. "В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно. Таким образом, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней)", - говорится в сообщении правительства. -0-
https://ria.ru/20250924/kalendar-2044067452.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044073619_0:157:1200:1057_1920x0_80_0_0_a3b11b1fb2ff6318cc7fc362b601180a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней
Россияне на Новый год будут отдыхать с 31 декабря по 11 января