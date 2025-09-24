Рейтинг@Mail.ru
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 24.09.2025 (обновлено: 17:20 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/vykhodnye-2044068779.html
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - РИА Новости, 24.09.2025
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, следует из постановления, подписанного главой правительства РФ... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:25:00+03:00
2025-09-24T17:20:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044073619_0:270:1200:945_1920x0_80_0_0_69c8d48ce9cb9a7dac3a5b4aa48d6ea6.png
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, следует из постановления, подписанного главой правительства РФ Михаила Мишустина. "В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно. Таким образом, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней)", - говорится в сообщении правительства. -0-
https://ria.ru/20250924/kalendar-2044067452.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044073619_0:157:1200:1057_1920x0_80_0_0_a3b11b1fb2ff6318cc7fc362b601180a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней

Россияне на Новый год будут отдыхать с 31 декабря по 11 января

© ИнфографикаКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
© Инфографика
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, следует из постановления, подписанного главой правительства РФ Михаила Мишустина.
"В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно. Таким образом, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней)", - говорится в сообщении правительства. -0-
Люди гуляют на Красной площади - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Вчера, 16:22
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала