https://ria.ru/20250924/vykhodnoy-2044069625.html
День народного единства будет выходным в 2026 году
День народного единства будет выходным в 2026 году - РИА Новости, 24.09.2025
День народного единства будет выходным в 2026 году
День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году, сообщает правительство РФ. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:28:00+03:00
2025-09-24T16:28:00+03:00
2025-09-24T16:34:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757553479_164:0:1755:895_1920x0_80_0_0_01d0fb643eeec3b6a78edc58f4f48a36.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году, сообщает правительство РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха... 4 ноября", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250924/kalendar-2044067452.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757553479_0:0:1773:1330_1920x0_80_0_0_53f8e7cb03c7385d11e9761ca1e3688a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
День народного единства будет выходным в 2026 году
День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году