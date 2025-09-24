https://ria.ru/20250924/vykhodnoy-2044069625.html

День народного единства будет выходным в 2026 году

День народного единства будет выходным в 2026 году - РИА Новости, 24.09.2025

День народного единства будет выходным в 2026 году

День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году, сообщает правительство РФ. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T16:28:00+03:00

2025-09-24T16:28:00+03:00

2025-09-24T16:34:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757553479_164:0:1755:895_1920x0_80_0_0_01d0fb643eeec3b6a78edc58f4f48a36.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году, сообщает правительство РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха... 4 ноября", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250924/kalendar-2044067452.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин