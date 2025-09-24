Рейтинг@Mail.ru
День народного единства будет выходным в 2026 году
16:28 24.09.2025 (обновлено: 16:34 24.09.2025)
День народного единства будет выходным в 2026 году
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году, сообщает правительство РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. "В 2026 году будут следующие дни отдыха... 4 ноября", - говорится в сообщении.
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Праздничный баннер ко Дню народного единства
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Праздничный баннер ко Дню народного единства. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. День народного единства, 4 ноября, будет выходным днем в 2026 году, сообщает правительство РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.
Календарь праздничных и выходных дней 2026
Календарь праздничных и выходных дней 2026
"В 2026 году будут следующие дни отдыха... 4 ноября", - говорится в сообщении.
Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Общество Россия Михаил Мишустин
 
 
Заголовок открываемого материала