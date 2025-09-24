Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе при атаке дронов ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 24.09.2025 (обновлено: 19:26 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/vsu-2044124676.html
В Туапсе при атаке дронов ВСУ пострадали два человека
В Туапсе при атаке дронов ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 24.09.2025
В Туапсе при атаке дронов ВСУ пострадали два человека
Два человека, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения в Туапсе в результате атаки дронов ВСУ, пострадавшие госпитализированы, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T19:00:00+03:00
2025-09-24T19:26:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
туапсе
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Два человека, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения в Туапсе в результате атаки дронов ВСУ, пострадавшие госпитализированы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Жителей Туапсинского округа Кубани ранее в среду призывали покинуть прибрежную часть города и Центральную площадь на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, об этом сообщал в Telegram-канале глава округа Сергей Бойко."В Туапсе в результате атаки киевского режима пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.Уточняется, что повреждений городской инфраструктуры в Туапсе нет.
https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044083075.html
туапсе
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, туапсе, краснодарский край
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Краснодарский край
В Туапсе при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Два человека, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения в Туапсе в результате атаки дронов ВСУ, пострадавшие госпитализированы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Жителей Туапсинского округа Кубани ранее в среду призывали покинуть прибрежную часть города и Центральную площадь на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, об этом сообщал в Telegram-канале глава округа Сергей Бойко.
Туапсе в результате атаки киевского режима пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.
Уточняется, что повреждений городской инфраструктуры в Туапсе нет.
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск и Туапсе выросло до 16
Вчера, 20:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныТуапсеКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала