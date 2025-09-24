https://ria.ru/20250924/vsu-2044124676.html

В Туапсе при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

24.09.2025

В Туапсе при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

Два человека, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения в Туапсе в результате атаки дронов ВСУ, пострадавшие госпитализированы, сообщили в... РИА Новости, 24.09.2025

СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Два человека, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения в Туапсе в результате атаки дронов ВСУ, пострадавшие госпитализированы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Жителей Туапсинского округа Кубани ранее в среду призывали покинуть прибрежную часть города и Центральную площадь на фоне угрозы атаки дронов ВСУ, об этом сообщал в Telegram-канале глава округа Сергей Бойко."В Туапсе в результате атаки киевского режима пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.Уточняется, что повреждений городской инфраструктуры в Туапсе нет.

