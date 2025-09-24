Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 24.09.2025 (обновлено: 16:40 24.09.2025)
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести
Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 24.09.2025
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."По уточненной информации, двое погибли, еще 6 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу – троих с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении оперштаба.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города; по предварительной информации, двое погибли и трое пострадали.Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"По уточненной информации, двое погибли, еще 6 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу – троих с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении оперштаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города; по предварительной информации, двое погибли и трое пострадали.
Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.
