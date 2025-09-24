https://ria.ru/20250924/vsu-2044028339.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести - РИА Новости, 24.09.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести
Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:52:00+03:00
2025-09-24T14:52:00+03:00
2025-09-24T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
новороссийск
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044023864_0:163:500:444_1920x0_80_0_0_6139e1ab5634bed990067cae9e8f925b.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."По уточненной информации, двое погибли, еще 6 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу – троих с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении оперштаба.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города; по предварительной информации, двое погибли и трое пострадали.Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250924/voennye-2044000709.html
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044023864_0:116:500:491_1920x0_80_0_0_0c1e4661a139a4edb941a87611476720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Новороссийск, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести
Число пострадавших при ударе дронов по Новороссийску выросло до 6 человек