https://ria.ru/20250924/vsu-2044028339.html

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести - РИА Новости, 24.09.2025

Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести

Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T14:52:00+03:00

2025-09-24T14:52:00+03:00

2025-09-24T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

новороссийск

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044023864_0:163:500:444_1920x0_80_0_0_6139e1ab5634bed990067cae9e8f925b.jpg

КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."По уточненной информации, двое погибли, еще 6 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу – троих с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении оперштаба.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города; по предварительной информации, двое погибли и трое пострадали.Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250924/voennye-2044000709.html

краснодарский край

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, новороссийск, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, происшествия