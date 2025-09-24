Рейтинг@Mail.ru
24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 24.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230... РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики.", - говорится в сводке российского ведомства. "Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики.", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
