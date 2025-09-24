https://ria.ru/20250924/vsu-2043995574.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 24.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:11:00+03:00

2025-09-24T13:11:00+03:00

2025-09-24T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики.", - говорится в сводке российского ведомства. "Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250323/mo-2006761058.html

харьковская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины