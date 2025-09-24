https://ria.ru/20250924/vsu-2043995574.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 24.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:11:00+03:00
2025-09-24T13:11:00+03:00
2025-09-24T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области, Масляковка и Ямполь Донецкой Народной Республики.", - говорится в сводке российского ведомства. "Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250323/mo-2006761058.html
харьковская область
россия
донецкая народная республика
безопасность, харьковская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действия группировки "Запад"
