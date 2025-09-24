Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.09.2025
22:24 24.09.2025
Президент Бразилии встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН
Президент Бразилии встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Президент Бразилии встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по просьбе Владимира Зеленского встретился с ним на полях Генассамблеи ООН, сообщила пресс-служба лидера Бразилии. "Президент &lt;...&gt; Лула да Силва встретился на полях ГА ООН с &lt;...&gt; Зеленским по его просьбе. Лула да Силва подтвердил свою убежденность в том, что военного решения конфликта не будет. Он выразил поддержку процессу прямого диалога между сторонами, начатому в Стамбуле, а также недавним переговорам, состоявшимся на Аляске и в Вашингтоне", - говорится в сообщении. Отмечается, что президент Бразилии выступил за более активное участие ООН в поиске путем переговоров решения, "учитывающего интересы безопасности обеих сторон". "Он заявил, что соглашение об условиях прекращения огня должно стать первым шагом в переговорном процессе", - отметила пресс-служба.
Президент Бразилии встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по просьбе Владимира Зеленского встретился с ним на полях Генассамблеи ООН, сообщила пресс-служба лидера Бразилии.
"Президент <...> Лула да Силва встретился на полях ГА ООН с <...> Зеленским по его просьбе. Лула да Силва подтвердил свою убежденность в том, что военного решения конфликта не будет. Он выразил поддержку процессу прямого диалога между сторонами, начатому в Стамбуле, а также недавним переговорам, состоявшимся на Аляске и в Вашингтоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент Бразилии выступил за более активное участие ООН в поиске путем переговоров решения, "учитывающего интересы безопасности обеих сторон". "Он заявил, что соглашение об условиях прекращения огня должно стать первым шагом в переговорном процессе", - отметила пресс-служба.
Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Лавров и Ван И проигнорировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН
26 сентября 2024, 04:06
 
