Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
10:18 24.09.2025 (обновлено: 10:42 24.09.2025)
Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин сказал, что он готов на встречу (с Зеленским - ред.). Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу", как будет произведена подготовка на экспертном уровне. Встречаться без подготовки - это, скорее, такая пиар-акция, обреченная, скорее, на провал", - сказал Песков в интервью радио РБК.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин сказал, что он готов на встречу (с Зеленским - ред.). Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу", как будет произведена подготовка на экспертном уровне. Встречаться без подготовки - это, скорее, такая пиар-акция, обреченная, скорее, на провал", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Владимир Путин — президент РоссииРоссияВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
