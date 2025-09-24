https://ria.ru/20250924/vstrecha-2043929053.html
Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал - РИА Новости, 24.09.2025
Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий...
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин сказал, что он готов на встречу (с Зеленским - ред.). Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу", как будет произведена подготовка на экспертном уровне. Встречаться без подготовки - это, скорее, такая пиар-акция, обреченная, скорее, на провал", - сказал Песков в интервью радио РБК.
