Рейтинг@Mail.ru
Воропанов: отопление в Подмосковье включили в 35% социальных объектов - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:46 24.09.2025 (обновлено: 16:57 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/voropanov-2044080519.html
Воропанов: отопление в Подмосковье включили в 35% социальных объектов
Воропанов: отопление в Подмосковье включили в 35% социальных объектов - РИА Новости, 24.09.2025
Воропанов: отопление в Подмосковье включили в 35% социальных объектов
Теплоснабжение запущено в 35% социальных объектов Подмосковья, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:46:00+03:00
2025-09-24T16:57:00+03:00
новости подмосковья
сергей воропанов
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904746854_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_7fd4b6af3d64983eb86e03048988a8c3.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Теплоснабжение запущено в 35% социальных объектов Подмосковья, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. "Тридцать пять процентов социальных объектов Подмосковья подключены к теплу. Накануне дали старт отопительному сезону в регионе. Первыми подключаем объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады и медучреждения. За сутки теплоснабжение запущено в 2 238 из 6 378 социальных объектов", - написал Воропанов в своем Telegram-канале. По словам министра, с 29 сентября тепло начнет поступать и в многоквартирные дома. Процесс подключения может занять несколько дней. На завершающей стадии находятся промышленные предприятия Подмосковья.
https://ria.ru/20250924/podmoskove-2043943614.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904746854_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_5cfb8e4dcfae03aee3ece9f4eebae1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей воропанов, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Сергей Воропанов, Московская область (Подмосковье)
Воропанов: отопление в Подмосковье включили в 35% социальных объектов

Воропанов: отопление запустили в 35% соцобъектов Подмосковья

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевочка возле батареи у себя дома
Девочка возле батареи у себя дома - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Девочка возле батареи у себя дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Теплоснабжение запущено в 35% социальных объектов Подмосковья, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
"Тридцать пять процентов социальных объектов Подмосковья подключены к теплу. Накануне дали старт отопительному сезону в регионе. Первыми подключаем объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады и медучреждения. За сутки теплоснабжение запущено в 2 238 из 6 378 социальных объектов", - написал Воропанов в своем Telegram-канале.
По словам министра, с 29 сентября тепло начнет поступать и в многоквартирные дома. Процесс подключения может занять несколько дней. На завершающей стадии находятся промышленные предприятия Подмосковья.
Девушка сыплет муку - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Спрос на пшеничную муку в Московской области увеличился на 8%
Вчера, 11:09
 
Новости ПодмосковьяСергей ВоропановМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала