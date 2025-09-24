Воропанов: отопление в Подмосковье включили в 35% социальных объектов

https://ria.ru/20250924/voropanov-2044080519.html

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Теплоснабжение запущено в 35% социальных объектов Подмосковья, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. "Тридцать пять процентов социальных объектов Подмосковья подключены к теплу. Накануне дали старт отопительному сезону в регионе. Первыми подключаем объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады и медучреждения. За сутки теплоснабжение запущено в 2 238 из 6 378 социальных объектов", - написал Воропанов в своем Telegram-канале. По словам министра, с 29 сентября тепло начнет поступать и в многоквартирные дома. Процесс подключения может занять несколько дней. На завершающей стадии находятся промышленные предприятия Подмосковья.

