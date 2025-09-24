https://ria.ru/20250924/vojska-2044047991.html

ВСУ стянули до 19 батальонов на Краснолиманское направление

ВСУ стянули до 19 батальонов на Краснолиманское направление - РИА Новости, 24.09.2025

ВСУ стянули до 19 батальонов на Краснолиманское направление

Украинские войска стянули до 19 батальонов на краснолиманское направление, где группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:38:00+03:00

2025-09-24T15:38:00+03:00

2025-09-24T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

кировск

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска стянули до 19 батальонов на краснолиманское направление, где группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Соединения и воинские части группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение населенного пункта Кировск. На данное направление противник стянул внушительные силы в количестве трех бригад. Всего было задействовано до 19 батальонов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, кировск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)