ВСУ стянули до 19 батальонов на Краснолиманское направление
ВСУ стянули до 19 батальонов на Краснолиманское направление - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ стянули до 19 батальонов на Краснолиманское направление
Украинские войска стянули до 19 батальонов на краснолиманское направление, где группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска стянули до 19 батальонов на краснолиманское направление, где группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Соединения и воинские части группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение населенного пункта Кировск. На данное направление противник стянул внушительные силы в количестве трех бригад. Всего было задействовано до 19 батальонов", - говорится в сообщении.
