ВСУ стянули до 19 батальонов на Краснолиманское направление - РИА Новости, 24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 24.09.2025
ВСУ стянули до 19 батальонов на Краснолиманское направление
ВСУ стянули до 19 батальонов на Краснолиманское направление
специальная военная операция на украине
безопасность
кировск
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска стянули до 19 батальонов на краснолиманское направление, где группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Соединения и воинские части группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение населенного пункта Кировск. На данное направление противник стянул внушительные силы в количестве трех бригад. Всего было задействовано до 19 батальонов", - говорится в сообщении.
безопасность, кировск, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кировск, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска стянули до 19 батальонов на краснолиманское направление, где группировка "Запад" завершает освобождение Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Соединения и воинские части группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении завершают освобождение населенного пункта Кировск. На данное направление противник стянул внушительные силы в количестве трех бригад. Всего было задействовано до 19 батальонов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
