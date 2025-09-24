https://ria.ru/20250924/voennye-2044000709.html

Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом

Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом - РИА Новости, 24.09.2025

Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом

Российские моряки уничтожили в Черном море два украинских катера с десантом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:28:00+03:00

2025-09-24T13:28:00+03:00

2025-09-24T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

черное море

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036571781_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_726220445647f2852b3a62923a09d5db.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские моряки уничтожили в Черном море два украинских катера с десантом, сообщило Минобороны. "Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два катера ВСУ с десантом", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич", местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 136 районах.Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки семь управляемых авиабомб и 202 беспилотника.Потери ВСУ за все время специальной военной операции составили:

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043994283.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф