Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 24.09.2025 (обновлено: 13:38 24.09.2025)
Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом
Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом - РИА Новости, 24.09.2025
Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом
Российские моряки уничтожили в Черном море два украинских катера с десантом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские моряки уничтожили в Черном море два украинских катера с десантом, сообщило Минобороны. "Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два катера ВСУ с десантом", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич", местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 136 районах.Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки семь управляемых авиабомб и 202 беспилотника.Потери ВСУ за все время специальной военной операции составили:
Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом

ВМС России уничтожили два катера ВСУ с десантом в Черном море

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Черноморского флота
Военнослужащий Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Черноморского флота. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские моряки уничтожили в Черном море два украинских катера с десантом, сообщило Минобороны.
"Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два катера ВСУ с десантом", — говорится в сводке.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич", местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 136 районах.
Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки семь управляемых авиабомб и 202 беспилотника.
Потери ВСУ за все время специальной военной операции составили:
  • 667 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 86 435 дрона;
  • 630 зенитных ракетных комплексов;
  • 25 233 танка и других боевых бронемашин;
  • 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 29 888 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 42 513 военных автомобилей.
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
