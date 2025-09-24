https://ria.ru/20250924/voennye-2044000709.html
Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом
Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом - РИА Новости, 24.09.2025
Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом
Российские моряки уничтожили в Черном море два украинских катера с десантом, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:28:00+03:00
2025-09-24T13:28:00+03:00
2025-09-24T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036571781_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_726220445647f2852b3a62923a09d5db.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские моряки уничтожили в Черном море два украинских катера с десантом, сообщило Минобороны. "Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены два катера ВСУ с десантом", — говорится в сводке.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич", местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 136 районах.Силы ПВО, в свою очередь, сбили за сутки семь управляемых авиабомб и 202 беспилотника.Потери ВСУ за все время специальной военной операции составили:
https://ria.ru/20250924/ukraina-2043994283.html
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036571781_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_8ec6252161826e54975bf049c95f651a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом
ВМС России уничтожили два катера ВСУ с десантом в Черном море