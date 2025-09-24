https://ria.ru/20250924/voennye-2043958024.html

ВС России поразили группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.09.2025

ВС России поразили группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области

Группа наемников из Южной Америки на стороне ВСУ поражена в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:44:00+03:00

2025-09-24T11:44:00+03:00

2025-09-24T11:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599614_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_1f82a36fe4b3b531e05b3bf449d0596c.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Группа наемников из Южной Америки на стороне ВСУ поражена в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Харьковская область… есть прилет по иностранным наемникам, которым не жилось в теплой Южной Америке… Иностранцы поселились на выезде в сторону Волчанска. Серии взрывов и пролет разведывательных БПЛА указывают на системную работу по выявленным координатам", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20250924/vsu-2043936416.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф