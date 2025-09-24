https://ria.ru/20250924/voennye-2043958024.html
ВС России поразили группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области
Группа наемников из Южной Америки на стороне ВСУ поражена в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Группа наемников из Южной Америки на стороне ВСУ поражена в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Харьковская область… есть прилет по иностранным наемникам, которым не жилось в теплой Южной Америке… Иностранцы поселились на выезде в сторону Волчанска. Серии взрывов и пролет разведывательных БПЛА указывают на системную работу по выявленным координатам", - сказал Лебедев.
харьковская область
