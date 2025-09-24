Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 24.09.2025
ВС России поразили группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Группа наемников из Южной Америки на стороне ВСУ поражена в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Харьковская область… есть прилет по иностранным наемникам, которым не жилось в теплой Южной Америке… Иностранцы поселились на выезде в сторону Волчанска. Серии взрывов и пролет разведывательных БПЛА указывают на системную работу по выявленным координатам", - сказал Лебедев.
ВС России поразили группу иностранных наемников ВСУ в Харьковской области

Российский военный
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Группа наемников из Южной Америки на стороне ВСУ поражена в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьковская область… есть прилет по иностранным наемникам, которым не жилось в теплой Южной Америке… Иностранцы поселились на выезде в сторону Волчанска. Серии взрывов и пролет разведывательных БПЛА указывают на системную работу по выявленным координатам", - сказал Лебедев.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
