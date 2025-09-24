https://ria.ru/20250924/voennye-2043930124.html
Песков назвал действия ВС России на фронте продуманными
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Действия ВС РФ на фронте продуманные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери. Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия", - сказал Песков в интервью радио РБК.
