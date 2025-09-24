https://ria.ru/20250924/vlasti-2043993279.html
В Кремле рассказали о планах по выполнению социальных обязательств
В Кремле рассказали о планах по выполнению социальных обязательств - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле рассказали о планах по выполнению социальных обязательств
Власти РФ планируют на годы вперед выполнение своих социальных обязательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власти РФ планируют на годы вперед выполнение своих социальных обязательств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Экономика сохраняет социальную ориентированность. Государство выполняет и планирует на годы вперед выполнение социальных обязательств перед населением", - сказал он журналистам.
В Кремле рассказали о планах по выполнению социальных обязательств
