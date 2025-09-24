https://ria.ru/20250924/viza-2044010573.html

В ЕК ответили на вопрос об ограниченных шенгенских визах Италии для россиян

БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Европейская комиссия не осведомлена об ограничении шенгенских виз для российских туристов в Италии и якобы исключении из них стран Балтики, Дании, Чехии, Франции и Исландии, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт. "Мы не осведомлены о фактах, которые вы упомянули, но в целом этот вопрос касается компетенции стран-членов, они действуют сами, опираясь на европейское законодательство", - сказал он. Ранее такая информация появилась в СМИ.

