В ЕК ответили на вопрос об ограниченных шенгенских визах Италии для россиян

14:06 24.09.2025
в мире
италия
дания
чехия
еврокомиссия
россия
БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Европейская комиссия не осведомлена об ограничении шенгенских виз для российских туристов в Италии и якобы исключении из них стран Балтики, Дании, Чехии, Франции и Исландии, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт. "Мы не осведомлены о фактах, которые вы упомянули, но в целом этот вопрос касается компетенции стран-членов, они действуют сами, опираясь на европейское законодательство", - сказал он. Ранее такая информация появилась в СМИ.
италия
дания
чехия
россия
в мире, италия, дания, чехия, еврокомиссия, россия
В мире, Италия, Дания, Чехия, Еврокомиссия, Россия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Европейская комиссия не осведомлена об ограничении шенгенских виз для российских туристов в Италии и якобы исключении из них стран Балтики, Дании, Чехии, Франции и Исландии, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт.
"Мы не осведомлены о фактах, которые вы упомянули, но в целом этот вопрос касается компетенции стран-членов, они действуют сами, опираясь на европейское законодательство", - сказал он.
Ранее такая информация появилась в СМИ.
ЕК хочет усложнить выдачу виз россиянам, пишут СМИ
17 сентября, 16:17
ЕК хочет усложнить выдачу виз россиянам, пишут СМИ
17 сентября, 16:17
 
В миреИталияДанияЧехияЕврокомиссияРоссия
 
 
