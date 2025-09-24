Рейтинг@Mail.ru
Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США - РИА Новости, 24.09.2025
23:05 24.09.2025
Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США
2025-09-24T23:05:00+03:00
2025-09-24T23:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать худшего сценария - начала Третьей мировой войны, сказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров рассказал о том, что сегодня он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Думаю, это замечательная новость. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария - начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто после встречи с Лавровым в ООН. "Европа должна прилагать усилия для достижения мира, но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их", - добавил он.
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
ООН, 24 сен - РИА Новости. Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать худшего сценария - начала Третьей мировой войны, сказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров рассказал о том, что сегодня он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Думаю, это замечательная новость. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария - начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто после встречи с Лавровым в ООН.
"Европа должна прилагать усилия для достижения мира, но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их", - добавил он.
