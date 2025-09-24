https://ria.ru/20250924/vengrija-2044157280.html

Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США

Венгрия приветствует продолжение контактов между Россией и США

Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать худшего сценария - начала Третьей мировой... РИА Новости, 24.09.2025

ООН, 24 сен - РИА Новости. Венгрия приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне, пока они сохраняются, есть шанс избежать худшего сценария - начала Третьей мировой войны, сказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров рассказал о том, что сегодня он провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Думаю, это замечательная новость. Пока продолжаются контакты на высоком уровне между РФ и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария - начала Третьей мировой войны", - сказал Сийярто после встречи с Лавровым в ООН. "Европа должна прилагать усилия для достижения мира, но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их", - добавил он.

