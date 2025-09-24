Венгрия не планирует признавать Палестину, заявил Сийярто

https://ria.ru/20250924/vengrija-2044001061.html
Венгрия не планирует признавать Государство Палестина, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
БУДАПЕШТ, 24 сен - РИА Новости. Венгрия не планирует признавать Государство Палестина, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы не планируем этого делать", - сказал Сийярто в эфире венгерского телеканала ATV, отвечая на вопрос, планирует ли Венгрия признать Государство Палестина. По словам министра, признание Палестины не приближает мир на Ближнем Востоке, а, наоборот, отдаляет его. Единственной успешной попыткой урегулирования ситуации Сийярто назвал Авраамские соглашения. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина до этого признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
