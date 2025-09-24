Рейтинг@Mail.ru
Вена не будет площадкой переговоров по Украине, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/vena-2043931476.html
Вена не будет площадкой переговоров по Украине, заявили в МИД России
Вена не будет площадкой переговоров по Украине, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.09.2025
Вена не будет площадкой переговоров по Украине, заявили в МИД России
Вена не рассматривается как площадка для переговоров по Украине, заявил новый заместитель главы российского МИД Дмитрий Любинский. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:28:00+03:00
2025-09-24T10:28:00+03:00
в мире
россия
вена
украина
дмитрий любинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_32d93b5838c1cc64313b092ae58174b1.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вена не рассматривается как площадка для переговоров по Украине, заявил новый заместитель главы российского МИД Дмитрий Любинский."Из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине", — сказал он в первом интервью РИА Новости после назначения на должность.По словам замминистра, эти предложения настолько абсурдны, что российская сторона даже не считает нужным на них реагировать."Для нас австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры", — заключил Любинский.Прямые переговоры между Россией и Украиной возобновились весной этого года по инициативе президента Владимира Путина. Состоялись три раунда в Стамбуле, по их итогам удалось достичь прогресса по гуманитарным вопросам: обменам военнопленными и телами погибших. Кроме того, Москва и Киев обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, но Украина до сих пор не дала ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву.
https://ria.ru/20250915/tramp-2041940682.html
https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043881462.html
россия
вена
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156355/89/1563558982_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3818cc55fff1e334f802f2001f4c154b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вена, украина, дмитрий любинский
В мире, Россия, Вена, Украина, Дмитрий Любинский
Вена не будет площадкой переговоров по Украине, заявили в МИД России

Замглавы МИД Любинский: Вена не станет площадкой для переговоров по Украине

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вена не рассматривается как площадка для переговоров по Украине, заявил новый заместитель главы российского МИД Дмитрий Любинский.
"Из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине", — сказал он в первом интервью РИА Новости после назначения на должность.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского
15 сентября, 03:34
По словам замминистра, эти предложения настолько абсурдны, что российская сторона даже не считает нужным на них реагировать.
«
"Для нас австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры", — заключил Любинский.
Прямые переговоры между Россией и Украиной возобновились весной этого года по инициативе президента Владимира Путина. Состоялись три раунда в Стамбуле, по их итогам удалось достичь прогресса по гуманитарным вопросам: обменам военнопленными и телами погибших. Кроме того, Москва и Киев обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, но Украина до сих пор не дала ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Зеленский назвал страну, в которой готов встретиться с Путиным
02:14
 
В миреРоссияВенаУкраинаДмитрий Любинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала