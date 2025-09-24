Вена не будет площадкой переговоров по Украине, заявили в МИД России
Замглавы МИД Любинский: Вена не станет площадкой для переговоров по Украине
© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Вена не рассматривается как площадка для переговоров по Украине, заявил новый заместитель главы российского МИД Дмитрий Любинский.
"Из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине", — сказал он в первом интервью РИА Новости после назначения на должность.
Трамп рассказал, когда может состояться встреча Путина и Зеленского
15 сентября, 03:34
По словам замминистра, эти предложения настолько абсурдны, что российская сторона даже не считает нужным на них реагировать.
«
"Для нас австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры", — заключил Любинский.
Прямые переговоры между Россией и Украиной возобновились весной этого года по инициативе президента Владимира Путина. Состоялись три раунда в Стамбуле, по их итогам удалось достичь прогресса по гуманитарным вопросам: обменам военнопленными и телами погибших. Кроме того, Москва и Киев обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, но Украина до сих пор не дала ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву.