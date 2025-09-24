Рейтинг@Mail.ru
Петербургская роскошь на берегу Волхова. Усадьба графа Аракчеева в Грузино - РИА Новости, 24.09.2025
12:11 24.09.2025
Петербургская роскошь на берегу Волхова. Усадьба графа Аракчеева в Грузино
Петербургская роскошь на берегу Волхова. Усадьба графа Аракчеева в Грузино
В конце XVIII века новым хозяином села Грузино на берегу реки Волхов стал Алексей Аракчеев. Вскоре новоиспеченный граф принялся строить здесь усадьбу. Почему новгородские владения Аракчеева называли "маленьким Петербургом". Чем вдохновлялись архитекторы усадьбы. И как дворцово-парковый ансамбль в Грузино превратился в императорскую резиденцию.
В конце XVIII века новым хозяином села Грузино на берегу реки Волхов стал Алексей Аракчеев. Вскоре новоиспеченный граф принялся строить здесь усадьбу. Почему новгородские владения Аракчеева называли "маленьким Петербургом". Чем вдохновлялись архитекторы усадьбы. И как дворцово-парковый ансамбль в Грузино превратился в императорскую резиденцию.
В конце XVIII века новым хозяином села Грузино на берегу реки Волхов стал Алексей Аракчеев. Вскоре новоиспеченный граф принялся строить здесь усадьбу. Почему новгородские владения Аракчеева называли "маленьким Петербургом". Чем вдохновлялись архитекторы усадьбы. И как дворцово-парковый ансамбль в Грузино превратился в императорскую резиденцию.
Эксперт эпизода:Где находится село Грузино, и как с его историей связано имя апостола Андрея Первозванного? Что происходило с поселением в годы Ливонской войны и в Смутное время? Почему Петр I пожаловал Грузино Александру Меншикову, и как тот преобразил эти земли? Когда новым хозяином Грузино стал приближенный императора Павла Алексей Аракчеев? Как известный петербургский архитектор Федор Демерцов изменил новгородские владения молодого графа? Что означала фраза “Без лести предан”, размещенная на фронтоне усадебного дома Аракчеева? Как выглядел храм Андрея Первозванного, созданный Демерцовым? Почему местные жители называли главную аллею усадьбы Грузино "Невским проспектом"? Как петербургские казарменные городки были связаны с планировкой поселений Аракчеева? Когда Грузино впервые посетил император Александр I? Как архитектор Василий Стасов изменил соборную площадь усадьбы? Когда на берегу Волхова появилось свое "Адмиралтейство"? Почему усадьба Аракчеева перешла во владение Новгородского кадетского корпуса после смерти графа? Когда в Грузино был открыт музей дворянского быта? Какие реликвии Грузино уцелели после немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны?Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
12:11
В конце XVIII века новым хозяином села Грузино на берегу реки Волхов стал Алексей Аракчеев. Вскоре новоиспеченный граф принялся строить здесь усадьбу. Почему новгородские владения Аракчеева называли "маленьким Петербургом". Чем вдохновлялись архитекторы усадьбы. И как дворцово-парковый ансамбль в Грузино превратился в императорскую резиденцию.
Эксперт эпизода:
Где находится село Грузино, и как с его историей связано имя апостола Андрея Первозванного? Что происходило с поселением в годы Ливонской войны и в Смутное время? Почему Петр I пожаловал Грузино Александру Меншикову, и как тот преобразил эти земли? Когда новым хозяином Грузино стал приближенный императора Павла Алексей Аракчеев? Как известный петербургский архитектор Федор Демерцов изменил новгородские владения молодого графа? Что означала фраза “Без лести предан”, размещенная на фронтоне усадебного дома Аракчеева? Как выглядел храм Андрея Первозванного, созданный Демерцовым? Почему местные жители называли главную аллею усадьбы Грузино "Невским проспектом"? Как петербургские казарменные городки были связаны с планировкой поселений Аракчеева? Когда Грузино впервые посетил император Александр I? Как архитектор Василий Стасов изменил соборную площадь усадьбы? Когда на берегу Волхова появилось свое "Адмиралтейство"? Почему усадьба Аракчеева перешла во владение Новгородского кадетского корпуса после смерти графа? Когда в Грузино был открыт музей дворянского быта? Какие реликвии Грузино уцелели после немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны?
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Обогнавшие времяВолховПрезидентский фонд культурных инициативВеликий НовгородСанкт-ПетербургГатчинаПавел IАлександр IОтечественная война (1812)Наполеон БонапартУсадьба
 
 
