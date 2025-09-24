https://ria.ru/20250924/ukraina-2044056641.html

"Призыв к самоубийству". СМИ раскрыли последствия слов Трампа об Украине

"Призыв к самоубийству". СМИ раскрыли последствия слов Трампа об Украине - РИА Новости, 24.09.2025

"Призыв к самоубийству". СМИ раскрыли последствия слов Трампа об Украине

Последние заявления Трампа об Украине не так однозначны, как кажутся, и могут быть направлены на дестабилизацию страны, пишет Unherd. 24.09.2025

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

дмитрий песков

генеральная ассамблея оон

оон

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Последние заявления Трампа об Украине не так однозначны, как кажутся, и могут быть направлены на дестабилизацию страны, пишет Unherd."Трамп предположил, что Украина может получить дополнительные территории. <…> Если это обдуманное заявление, а не импульсивный выпад, то можно сделать вывод, что это — призыв к самоубийству, адресованный Украине, чтобы покончить с этим (с конфликтом с Россией. — Прим. ред.) раз и навсегда".Речь идет о словах Трампа, сделанных во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Президент США отметил, что, пользуясь поддержкой ЕС, "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". При этом он добавил, что Киеву пора действовать.В статье подчеркивается неоднозначность и опасность этих заявлений для Украины, так как боевые действия в зоне СВО показали "огромные преимущества, которые дает современное вооружение обороняющейся стороне". Именно это, по мнению Unherd, позволило российским войскам отразить попытку контрнаступления ВСУ в 2023 году.Автор материала считает, что самый быстрый путь к катастрофическому поражению Украины — истощение войск и ресурсов в попытке устроить новое крупное наступление. При этом даже такой сценарий не позволит Киеву вернуть страну к "первоначальному виду".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новые заявления Трампа связаны с его общением с Зеленским и сделаны, по всей видимости, под влиянием его взглядов. Песков также указал на то, что прямых заявлений лидера США об отказе от конструктивного курса на урегулирование конфликта на Украине в Москве не услышали.

украина

россия

сша

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз