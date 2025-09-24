https://ria.ru/20250924/ukraina-2044023617.html

В Киеве раскритиковали слова Трампа о возврате к старым границам, пишет FT

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Украинские политики, военные и аналитики назвали неубедительными слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуться к ее старым границам, сообщает газета Financial Times. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. При этом Трамп также заявил, что для Украины настало время действовать. "Украинцы не были убеждены резкой сменой риторики... Трампа в ООН, так как не видят конкретной военной или экономической поддержки... Слова (Трампа - ред.) представились украинским политикам, солдатам и аналитикам пустыми", - пишет издание. Украинский парламентарий Ярослав Железняк указал на то, что слова Трампа "абсолютно ничего" не значат для Украины. "А чего нам следует ожидать дальше? Тоже ничего", - добавил он. По мнению депутата украинского парламента Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Трамп, выступая с подобными заявлениями, хочет "умыть руки" от конфликта. "Он прямо говорит: вы там, в ЕС, разберитесь с этим сами", - подчеркнул парламентарий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

