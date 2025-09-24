https://ria.ru/20250924/ukraina-2043968718.html
СМИ: у экс-главы службы внешней разведки Украины проходят обыски
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Сотрудники государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у экс-главы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка, сообщает украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники. "ГБР пришло с обыском к экс-главе службы внешней разведки Украины Валерию Кондратюку. Кондратюка в квартире не было, только его жена. Пока не понятно, какого дела касаются обыски", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Издание отмечает, что уже обратилось за комментарием в ГБР. Кондратюк занимал должность главы службы внешней разведки Украины с 2020 по 2021 годы, в 2016-2019 годах был заместителем главы администрации тогдашнего президента Украины Петра Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). До этого был начальником главного управления разведки минобороны, еще раньше – начальником департамента контрразведки СБУ.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
