https://ria.ru/20250924/ukraina-2043943154.html

В Кремле прокомментировали отказ ЕС и США урегулировать конфликт на Украине

В Кремле прокомментировали отказ ЕС и США урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости, 24.09.2025

В Кремле прокомментировали отказ ЕС и США урегулировать конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин не раз предлагал мирно урегулировать первопричины конфликта на Украине, но Европа и США ответили жестким отказом, заявил... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:07:00+03:00

2025-09-24T11:07:00+03:00

2025-09-24T11:07:00+03:00

в мире

россия

украина

европа

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не раз предлагал мирно урегулировать первопричины конфликта на Украине, но Европа и США ответили жестким отказом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин. Он предлагал это и американцам - до байденовской администрации, да и до Байдена - он предлагал еще и Обаме. Мы помним, это 2007 год. Предлагалось всем, предлагалось всему миру. Но мы услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему", - сказал Песков в интервью радио РБК.

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, европа, владимир путин, дмитрий песков