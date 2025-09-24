В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

https://ria.ru/20250924/ukraina-2043910862.html

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 8.43. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

