Специальная военная операция на Украине
 
04:35 24.09.2025
"Стирается в пыль": в США оценили ситуацию между ВСУ и армией России
Украина проигрывает в конфликте с Россией, теряя людей и территорию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина проигрывает в конфликте с Россией, теряя людей и территорию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Для украинской стороны все складывается плохо. Сейчас они теряют территорию все быстрее и во все больших объемах. Их потери в живой силе продолжают стремительно расти, в то время как российские потери снижаются, благодаря их стилю ведения операций. Украинская армия буквально стирается в пыль", — сказал он.Поэтому, Дэвис приходит к выводу, что разговоры о победе Киева или возможности выхода украинцев к границам 1991 года полностью оторваны от реальности.По сводкам Минобороны, всего за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16155 военнослужащих. Помимо этого, Киев остался без 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 орудий полевой артиллерии.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина проигрывает в конфликте с Россией, теряя людей и территорию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
"Для украинской стороны все складывается плохо. Сейчас они теряют территорию все быстрее и во все больших объемах. Их потери в живой силе продолжают стремительно расти, в то время как российские потери снижаются, благодаря их стилю ведения операций. Украинская армия буквально стирается в пыль", — сказал он.
Поэтому, Дэвис приходит к выводу, что разговоры о победе Киева или возможности выхода украинцев к границам 1991 года полностью оторваны от реальности.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Киев при поддержке ЕС и финансовой помощи НАТО способен вернуть все утраченные территории.

По сводкам Минобороны, всего за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16155 военнослужащих. Помимо этого, Киев остался без 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 орудий полевой артиллерии.
