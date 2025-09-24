https://ria.ru/20250924/ukraina-2043890559.html
"Стирается в пыль": в США оценили ситуацию между ВСУ и армией России
"Стирается в пыль": в США оценили ситуацию между ВСУ и армией России - РИА Новости, 24.09.2025
"Стирается в пыль": в США оценили ситуацию между ВСУ и армией России
Украина проигрывает в конфликте с Россией, теряя людей и территорию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T04:35:00+03:00
2025-09-24T04:35:00+03:00
2025-09-24T04:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043486391_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e39f3c7cc1922e472e3af45e5edab6b3.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина проигрывает в конфликте с Россией, теряя людей и территорию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Для украинской стороны все складывается плохо. Сейчас они теряют территорию все быстрее и во все больших объемах. Их потери в живой силе продолжают стремительно расти, в то время как российские потери снижаются, благодаря их стилю ведения операций. Украинская армия буквально стирается в пыль", — сказал он.Поэтому, Дэвис приходит к выводу, что разговоры о победе Киева или возможности выхода украинцев к границам 1991 года полностью оторваны от реальности.По сводкам Минобороны, всего за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16155 военнослужащих. Помимо этого, Киев остался без 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250923/putin-2043601335.html
https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043486391_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_1e68da1e15314251396e472dc53f0d54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, дэниел дэвис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины
"Стирается в пыль": в США оценили ситуацию между ВСУ и армией России
Подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Украина проигрывает России