https://ria.ru/20250924/ukraina-2043890559.html

"Стирается в пыль": в США оценили ситуацию между ВСУ и армией России

"Стирается в пыль": в США оценили ситуацию между ВСУ и армией России - РИА Новости, 24.09.2025

"Стирается в пыль": в США оценили ситуацию между ВСУ и армией России

Украина проигрывает в конфликте с Россией, теряя людей и территорию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T04:35:00+03:00

2025-09-24T04:35:00+03:00

2025-09-24T04:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

россия

дэниел дэвис

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043486391_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e39f3c7cc1922e472e3af45e5edab6b3.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украина проигрывает в конфликте с Россией, теряя людей и территорию, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Для украинской стороны все складывается плохо. Сейчас они теряют территорию все быстрее и во все больших объемах. Их потери в живой силе продолжают стремительно расти, в то время как российские потери снижаются, благодаря их стилю ведения операций. Украинская армия буквально стирается в пыль", — сказал он.Поэтому, Дэвис приходит к выводу, что разговоры о победе Киева или возможности выхода украинцев к границам 1991 года полностью оторваны от реальности.По сводкам Минобороны, всего за прошлую неделю ВСУ потеряли до 16155 военнослужащих. Помимо этого, Киев остался без 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок, а также 179 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20250923/putin-2043601335.html

https://ria.ru/20250921/vsu-2043246099.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, дэниел дэвис, вооруженные силы украины